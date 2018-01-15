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"Концентраційні" табори для біженців, – експерт про нові правила прийому іммігрантів в Австрії

22:19, 15 січня 336 Читать новость на русском
Австрійська партія свободи виступає за створення
Австрійська партія свободи виступає за створення "центрів утримування" для біженців / RT.com

Австрійська партія свободи (АПС) виступає за створення так званих "центрів утримування" для біженців з метою убезпечити країну від іммігрантів.

Із такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Австрійської республіки Герберт Кікл, пише у своїй статті для сайту "24" експерт із міжнародних питань Борис Немировський.

Читайте також: Бути чи не бути "ісламізації" Європи, або Три імміграційні сценарії для ЄС

Так, глава МЗС Австрії заявив, що шукачі політичного притулку в майбутньому повинні "концентровано проживати в центрах базового забезпечення", водночас уряд надаватиме їм лише житло і харчі, йдеться у публікації. Саме слово "концентровано" нагадало про концентраційні табори. Тому подібна ініціатива провідного члена партії, яку, до слова, у 1950-х роках заснував колишній член гітлерівської НСДАП, обурила багатьох австрійських політиків, зауважує політолог. Наприклад, керівник благодійної організації SOS Mitmensch Александер Поллак назвав її "свідомою провокацією", а віце-мер Відня Марія Вассілаку з партії "зелених" вважає, що новий міністр грається "з найчорнішими часами нашої історії".

13 січня в столиці Австрії навіть відбулася 20-тисячна демонстрація протесту проти "расистських, неонацистських та правоекстремістських дій уряду". Її організатори – ціла низка "лівих" груп та об'єднань, вважають, що новообране керівництво Австрії є "новими фашистами", нагадує Немировський.

Втім, протести протестами, а жорстких заходів проти біженців в Австрії, швидше за все, таки буде вжито. Лідер АПС, віце-канцлер Гайнц-Крістіан Штрахе вже наголошував на необхідності доправити всіх мігрантів до порожніх армійських казарм та ще й підкреслював, що їм треба заборонити виходити звідти ввечері. Місцева преса висуває припущення, що, якщо ці заходи справді будуть втілені в життя – шукачі політичного притулку просто стануть масово покидати Австрію, намагаючись потрапити до гостинніших країн – в першу чергу, до Німеччини, розмірковує автор статті.

Детальніше читайте у публікації: Ласкаво просимо до концтабору: як в Австрії хочуть вирішити проблему імміграції

Теги: Новини політики Австрія Іммігранти
Джерело: 24 Канал
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