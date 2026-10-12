"Вже не гарматне, а дронове м'ясо": військовий розповів про нову тактику Росії на фронті

Російські окупанти змінили тактику на гарячих напрямках Донбасу та перейшли до так званих "конвеєрних штурмів". Ворог безперервно відправляє на забій дрібні групи новобранців, не рахуючись із колосальними втратами.

Російські окупанти змінили тактику на гарячих напрямках Донбасу та перейшли до так званих "конвеєрних штурмів". Ворог безперервно відправляє на забій дрібні групи новобранців, не рахуючись із колосальними втратами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир батальйону "Сила свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко.

Що відбувається на Покровському та Добропільському напрямках?

Ситуація на Покровському та Добропільському напрямках залишається вкрай напруженою та важкою. Російські окупаційні війська застосовують неоднорідну тактику, оскільки якість підготовки їхніх підрозділів суттєво відрізняється.

Основну масу наступальних сил противника складають новобранці, яких заманюють грошовими виплатами та готують на полігонах лише кілька тижнів. Після цього їх одразу кидають у бій дрібними пішими групами по 1 – 3 особи.

Якщо ми говоримо про те, ким атакує супротивник, це здебільшого дрібні піші групи, тобто по одному, по два, по три, ледве не конвеєрними атаками. Змінюється лише інтенсивність і частота цих атак. По одній натоптаній стежині вздовж посадки ворог може відправляти їх з інтенсивністю кожні пів години, кожні три години або кожен день,

– розповів військовослужбовець.

Він зауважив, що таких піхотинців вже важко назвати навіть "гарматним м'ясом" – тепер це скоріше "дронове м'ясо".

Чому втрати окупантів не зупиняють штурмів?

Попри шалені втрати, які за даними Генштабу сягають близько 1 500 осіб щодня, російське командування не змінює свій підхід і продовжує штурмові дії.

За словами експерта, створюється враження, що у підрозділів окупантів є певні щоденні "норми утилізації" власних резервів. Коли призначена партія загарбників знищується, ворог чекає на наступну.

Насправді дуже багато ділянок на фронті просто всіяні тілами окупантів. І що мене найбільше шокує – ці місця та втрати їх не зупиняють, вони продовжують іти й іти далі,

– наголосив Назаренко.

Всі ці конвеєрні атаки противник супроводжує масованими ударами КАБів, ФАБів, артилерії, а також високою щільністю FPV-дронів. На окремих напрямках ворог також концентрує більш професійні спеціалізовані дронові підрозділи.

Як Сили оборони протидіють ворожій навалі?

Щоб ефективно зупиняти такі хвилі штурмів, ключовим ресурсом для Сил оборони залишаються безпілотні системи та артилерія. Головне завдання – виявляти та знищувати ворога на далеких підступах.

Лідерство Сил оборони має бути за дронами, щоб знищувати окупантів саме на підходах – за кілометр, два, п'ять, десять, або й на середній дистанції у 50 – 100 кілометрів. Чим раніше виявлений і знищений окупант, тим менше у нього шансів дійти до наших позицій,

– підкреслив військовий.

Водночас він закликав завжди пам'ятати про надлюдські зусилля української піхоти, яка тримає оборону безпосередньо в окопах та передових позиціях під постійним вогнем ворога.