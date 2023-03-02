Вліпили свій "аквафреш": у Копенгагені осквернили пам'ятник "Русалоньці"

Невідомі розмалювали одну з найвидатніших туристичних пам’яток Данії в кольори російського прапора. Поліція зафіксувала акт вандалізму й розшукує зловмисників.

У Копенгагені осквернили одну з найвизначніших пам’яток Данії, вліпивши на неї "триколор". У поліції такі дії вандалів розцінюють як підтримку путінського режиму.

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Акт підтримки путінського режиму

Кольори російського прапора з'явилися на скелі, де стоїть статуя, в ніч на четвер 2 березня. Поліцію викликали туристи, які прийшли подивитися на пам'ятку культури вранці.

Правоохоронці зафіксували акт вандалізму, прибувши на місце злочину. Зараз продовжуються пошуки зловмисників. Справу кваліфікують також і як підтримку Кремля у війні з Україною.

Що відомо про "Русалоньку" Автором скульптури "Русалонька" є Едвард Еріксен. Він створив статую у 1837 році, надихнувшись однойменною казкою данського письменника Ганса Крістіана Андерсена.

Ласий шматочок для вандалів

Це вже не вперше статуя "Русалоньки" зазнає акту вандалізму. У 1964 році зловмисники вкрали голову скульптури, у 1984 – їй відрізали руку, а в 1998 році знову вкрали голову.

Однак і це ще не все. У 2003 році голову повернули на місце, але пізніше статую підірвали.

Статую "Русалоньки" неодноразово розмальовували й залишали мітки. Востаннє фіксували факт понівечення скульптури у 2020 році, коли вандали залишили напис "расистська риба".

Артоб'єкти, створені для вандалізму