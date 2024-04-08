У Росії горіла унікальна "Катерина Велика": що відомо про ворожий криголам

На криголамі "Катерина Велика", яке росіяни вважали своєю "гордістю", 7 квітня спалахнула пожежа. Цей корабель перебував на технічному обслуговуванні у Владивостоці.

Варто зазначити, що цей корабель зійшов з верфі лише 3 роки тому і мав дійсно унікальні характеристики. Що відомо про російський криголам "Катерина Велика" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про "Катерину Велику"

За даними з відкритих джерел відомо, що багатофункціональне судно забезпечення "Катерина Велика", яке має посилений льодовий клас Icebreaker 7, призначено флагманським судном у серії з чотирьох суден для нафтової компанії "Роснєфть". Порт приписки цього судна – місто Мурманськ.

Це судно має розміри 106 метрів завдовжки та 22 метри завширшки. Цей корабель здатний долати товщину льоду до 2,5 метрів і має водотоннажність 5 100 тонн. Він має потужність 7,5 МВт і 11 МВт на валах, що дозволяє йому виконувати складні завдання в Арктиці.



Судно "Катерина Велика" було "гордістю" росіян / Фото російських ЗМІ

Судно збудували на суднобудівному комплексі "Зірка" і його спроєктували для низки завдань в Арктиці.

Зокрема, судно було призначене для:

необмеженого району плавання;

перевезення вантажів до морських об'єктів;

криголамних операцій;

контролю льодової обстановки; порятунку; боротьби із зовнішніми пожежами;

супроводу; ліквідації розливів нафти; буксирування самопідіймальних платформ та інших великих об'єктів;

перевезення контейнерів.

Корабель також може виконувати функції судно-супроводу, брати участь у ліквідації розливу нафтопродуктів та боротися із зовнішніми пожежами. Цей корабель був спеціально створений для перевезення великих вантажів через Арктичні льоди та північні території Росії.

Однією з особливостей цього судна є наявність надманеврених гвинто-кермових колонок високого льодового класу, завдяки яким корабель може розвернутися на місці.

Варто зазначити "Катерина Велика" була спущена на воду у грудні 2020 року. Ця подія відбувалась з пафосом та урочистостями, у присутності російського диктатора Владіміра Путіна.

На криголамі "Катерина Велика" спалахнула пожежа