Корабель, що курсує у відомому напрямку: мініскульптура на Московській набережній в Угорщині

В Угорщині на Московській набережній з'явилася нова мініскульптура. Автор роботи не поділяє позиції свого уряду.

Відповідь українських героїв російським окупантам на острові Зміїний стала головним лейтмотивом боротьби України проти ворога. Сьогодні фразу "Російський воєнний корабель, йди на**й" знає та повторює весь світ.

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Нова мініскульптура в Угорщині

В Угорщині на Московському мості з'явилася нова мініскульптура. Вона зображає той самий корабель, який курсує у відомому напрямку. Керує ним російський диктатор Володимир Путін.

Дивіться фото нової мініскульптури

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