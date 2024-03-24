ВДК "Ямал" брав участь в анексії Криму, а "Азов" – парадний: що відомо про уражені кораблі

Збройні Сили України уразили в тимчасово окупованому Севастополі відразу 2 великі десантні кораблі. Мовиться про судна "Ямал" та "Азов".

Один із них брав участь в анексії Криму, а інший – показували на різних парадах. Що відомо про уражені кораблі Чорноморського флоту – повідомляє 24 Канал.

До теми Сили оборони уразили ВДК "Ямал" та "Азов" у Севастополі

"Ямал" лише торік повернувся у стрій, але ненадовго

Великий десантний корабель "Ямал" проєкту 775 із бортовим номером 156 збудували в 1987 році. Уже в 1988 році судно увійшло до складу Чорноморського флоту Росії. Назву "Ямал" корабель отримав у січні 2002 року, коли шефство над судном взяла адміністрація Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

Спочатку ВДК "Ямал" брав участь у різних міжнародних навчаннях, а потім почав здійснювати рейси до різних країн.

У росЗМІ опубліковані такі характеристики ВДК "Ямал":

швидкість – 18 вузлів,

дальність плавання – 6000 миль за 12 вузлів,

екіпаж – 87 осіб,

водотоннажність – 4080 тонн,

довжина – 112,5 метра,

ширина – 15 метрів,

двигуни – 2 дизельні загальною потужністю 19 200 кінських сил.

ВДК "Ямал" озброєний двома 57-мм артилерійськими установками АК-725, також на борту встановлено РСЗВ "Град-М", 4 установки ПЗРК "Стріла-2".



Великий десантний корабель "Ямал" / Фото з росЗМІ

Російський корабель входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, військова частина №72136. Такі кораблі, як ВДК "Ямал", призначені для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ і вантажів. Також судно здатне транспортувати різні види бронетехніки, зокрема танки.

Як стверджували в InformNapalm, великий десантний корабель "Ямал" брав участь в анексії Криму. Щоправда, після цього судно відправилося на ремонт. Наприкінці 2017 року ВДК потрапив в аварію, зіткнувшись з іншим суховантажем. Росіяни заявляли, що на ремонт витратять не так багато часу й у 2018 році "Ямал" знову повернеться в стрій.

Утім, ремонтували корабель набагато довше. Великий десантний корабель "Ямал" повернувся в стрій Чорноморського флоту лише в середині 2023 року.

"Азов" показували на урочистих парадах

Великий десантний корабель "Азов", як і "Ямал" також є судном проєкту 775 і має бортовий номер 151. Корабель також збудували у Гданську, але трохи пізніше за "Ямал", – у 1990 році. Того ж року ВДК "Азов" увійшов до складу Чорноморського флоту.

Загалом, цей борт рідко брав участь у навчаннях чи якихось міжнародних рейсах. Частіше росіяни полюбляли ним хизуватися. До прикладу, його знімали для фільму про будівництво Новоросійської військово-морської бази. Після анексії Криму ВДК показали на військово-морському параді у Севастополі, а у 2017 році – саме цей корабель вперше пройшов під аркою Керченського мосту, прямуючи до Азова на святкування 950-річчя міста. До слова, свою назву борт отримав саме через те, що базувався в місті Азов Ростовської області.



Великий десантний корабель "Азов" / Фото з росЗМІ

Великий десантний корабель "Азов" має такі ж характеристики, як і "Ямал":

швидкість – 18 вузлів,

дальність плавання – 6000 миль при 12 вузлах,

екіпаж – 87 осіб,

водотоннажність – 4080 тонн,

довжина – 112,5 метра,

ширина – 15 метрів,

двигуни – 2 дизельних, загальною потужністю 19 200 кінських сил.

Відрізняється від свого "товариша" ВДК лише встановленим озброєнням. Так, на ньому встановлена інша артилерійська установка – шестиствольна АК-630, а все інше таке ж самісіньке – РСЗВ "Град" і 4 ПЗРК "Стріла-2".