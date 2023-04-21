Горе переслідує їх усюди: біля берегів Південної Кореї спалахнуло російське рибальське судно

На російському рибальському судні вночі 21 квітня спалахнула пожежа. Це сталося, коли корабель пропливав біля південнокорейського міста Ульсан.

Російські ЗМІ повідомляють, що є зниклі безвісти та поранені. Однак пошукова операція ще триває.

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Що відомо про пожежу на російському судні

Пожежа трапилася на російського багатотонному кораблі "Калтан" з Владивостока. Він перевозив 100 тонн морепродуктів у водах біля міста Ульсана, приблизно за 300 кілометрів на південний схід від столиці Південної Кореї Сеула.



Пожежа на російському рибальському судні / Фото Yonhap

Всього на борту перебували 25 людей, усі вони мали громадянство Росії. У так званій прокуратурі підтвердили, що з судна евакуйовано 21 людину, ще 4 – вважаються зниклими. Капітан і старший механік російського корабля "Калтан" допомагають шукати зниклих безвісти. Решту 19 людей доставили на берег.



Врятовані члени російського екіпажу / Фото Yonhap

Згодом рятувальники виявили тіла всіх чотирьох моряків, які зникли після пожежі на судні. Російські прокурори порушили справу про недотримання правил безпеки мореплавання. Загалом, росіяни як завжди палять у недозволених місцях.

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