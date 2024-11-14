Російські кораблі зникли з Чорного моря, але залишаються в Середземному

Станом на 06:00 14 листопада 2024 року в Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного російського корабля. Водночас в Середземному морі перебувають два судна противника, одне з яких має на борту до восьми крилатих ракет "Калібр".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Військово-Морські Сили Збройних Сил України. Зазначається, що протягом доби російські судна здійснили прохід Керченською протокою.

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Російські кораблі з "Калібрами" перебувають у Середземному морі

До Чорного моря увійшли три судна, однак жодне з них не продовжило рух у напрямку протоки Босфор. В Азовське море також увійшли три судна, з яких одне прибуло з Босфору.

Водночас російські кораблі досі присутні у Середземному морі. Станом на ранок 14 листопада там перебувають два російські судна. Одне з них має на борту до восьми "Калібрів".

До того ж росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи ситуацію в ефірі телемарафону, зауважив, що наразі російські кораблі практично не виходять в акваторію моря.

Причин цьому може бути кілька, у тому числі зміна погодних умов. Важливу роль також відіграє те, що значну частину свого функціоналу та корабельно-катерного складу вони поклали на авіацію як зі складу Чорноморського флоту, так і не тільки,

– наголосив він.

Плетенчук також підкреслив необхідність звертати увагу міжнародних партнерів на присутність російської авіації в Чорному та Азовському морях і вжиття заходів для протидії цій загрозі.