Кораблі ворога перебувають у бойовій готовності в Чорному морі: вони готові обстрілювати Україну

Україні варто готуватися до небезпеки ракетного обстрілу з Чорного моря. Група кораблів окупантів перебуває у повній бойовій готовності.

Через провал наступу на землі російські окупанти вирішили нищити українські міста та мирних громадян ракетами та бомбами. Ворог здійснює бомбардування по всіх напрямках, на яких наступає.

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Небезпека з Чорного моря

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ракетних обстрілів варто очікувати і з Чорного моря. Група кораблів окупантів перебуває в морі у повній бойовій готовності.

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