Кораблям під російським прапором заборонять вхід у румунські порти

Російські кораблі з 17 квітня не зможуть входити у румунські порти під прапором країни-агресора. У Румунії схвалили відповідну заборону.

У Румунії, до речі, є 4 за розміром у Європі порт Констанци.

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Він розташований на перетині річкового та залізничного європейських транспортних коридорів – на західному узбережжі Чорного моря за 332 кілометри від Босфору.

Для українських суден надають перевагу

Водночас судна під прапором України мають пріоритет у румунських портах. Їх звільняють від оплати портових послуг, повідомив міністр транспорту Румунії Сорін Гріндяну.

До слова, найбільші компанії у сфері морських контейнерних перевезень з 1 березня призупинили прийом замовлень на перевезення вантажів до Росії та з неї. Мовиться про Maersk, Ocean Network Express, Hapag Lloyd і MSC.

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