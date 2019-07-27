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      КОРД затримав копів: ДБР почало кримінальне провадження щодо голови поліції Дніпропетровщини

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      Віталій Глуховеря, начальник поліції Дніпропетровської області
      Віталій Глуховеря, начальник поліції Дніпропетровської області / ytimg.com

      Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження через підозру у перевищенні службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталієм Глуховерею у 2018 році. Мовиться про вересневий інцидент, коли спецпризначенці КОРД затримали патрульних, які зупинили автомобіль Глуховері.

      Підставою для початку провадження стала інформація, поширена у ЗМІ, та відео інциденту, опубліковане у соцмережах, пише прес-служба ДБР у суботу, 27 липня.

      Детально про інцидент з КОРДом і копами: КОРД заарештував поліцейських, які зупинили авто начальника поліції

      Коротко про інцидент з патрульними та автомобілем Глуховері

      12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля був водій керівника поліції Дніпропетровської області.

      Під час спілкування з патрульними водій, ймовірно, телефонував керівнику (Віталію Глуховері – 24 канал). Після дзвінка на місце інциденту прибули співробітники спецпідрозділу КОРД і затримали патрульних поліцейських,
      – повідомили в ДБР.

      Тепер, коли оприлюднили відео інциденту, Глуховерю підозрюють у перевищенні повноважень, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років.

      Зауважимо, що ДБР у повідомленні не називає імені фігуранта провадження, однак вказує його посаду:
      Начальник ГУ Нацполіції Дніпропетровської області.
      Відомо, що цю посаду обіймає Віталій Глуховеря з травня 2017 року.

      До того (2015-2017) працював ректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ДДУВС).
      Заслужений юрист України, кандидат наук.

      Відео інциденту дивіться тут ("Київ оперативний"):

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція Державне бюро розслідувань Авто
      Джерело: 24 канал
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