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      КОРД затримав "смотрящого" Януковича, якого 6 років шукав Інтерпол: відео спецоперації

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      У Києві затримали "смотрящого" Януковича Євгена Анісімова / колаж 24 каналу

      Співробітники КОРДу провели у Києві операцію з затримання лідера злочинного угруповання, який шість років перебував у міжнародному розшуку. Його звинувачують одразу за 6 статтями Кримінального кодексу України.

      Спецоперація з затримання у неділю, 16 лютого, була проведена у Києві співробітниками КОРДу та департаменту карного розшуку поліції.

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      Протягом шести років він переховувався від слідства після того, як запорізькі правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук. Ще 2 роки тому суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Його підозрюють у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності.

      Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" та координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.

      Бізнесмен Євген Черняк у своєму фейсбуці повідомив, що затриманим є Євген Анісімов, він же "Анісім" – смотрящий часів Віктора Януковича.

      Затримання Анісімова КОРДом: дивіться відео

      Що інкримінують зловмиснику

      Його звинувачують у порушенні одразу шести статтей Кримінального кодексу України:

      • вимагання – карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна;
      • привласнення та розтрата чужого майна – до 12 років за ґратами;
      • відмивання незаконних доходів – до 15 років за ґратами;
      • створення злочинної організації – до 12 років за ґратами;
      • незаконне поводження зі зброєю – до 7 років за ґратами;
      • незаконне виготовлення вогнепальної зброї – до 7 років за ґратами.

      Важливо! У випадку доведення вини підозрюваного за кількома статтями Кримінального кодексу України, передбачені кожною з них покарання не сумуються.

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      Теги: Новини України Новини політики
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