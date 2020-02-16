КОРД затримав "смотрящого" Януковича, якого 6 років шукав Інтерпол: відео спецоперації
Співробітники КОРДу провели у Києві операцію з затримання лідера злочинного угруповання, який шість років перебував у міжнародному розшуку. Його звинувачують одразу за 6 статтями Кримінального кодексу України.
Спецоперація з затримання у неділю, 16 лютого, була проведена у Києві співробітниками КОРДу та департаменту карного розшуку поліції.
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Протягом шести років він переховувався від слідства після того, як запорізькі правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук. Ще 2 роки тому суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Його підозрюють у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності.
Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" та координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини.
Бізнесмен Євген Черняк у своєму фейсбуці повідомив, що затриманим є Євген Анісімов, він же "Анісім" – смотрящий часів Віктора Януковича.
Затримання Анісімова КОРДом: дивіться відео
Що інкримінують зловмиснику
Його звинувачують у порушенні одразу шести статтей Кримінального кодексу України:
- вимагання – карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна;
- привласнення та розтрата чужого майна – до 12 років за ґратами;
- відмивання незаконних доходів – до 15 років за ґратами;
- створення злочинної організації – до 12 років за ґратами;
- незаконне поводження зі зброєю – до 7 років за ґратами;
- незаконне виготовлення вогнепальної зброї – до 7 років за ґратами.
Важливо! У випадку доведення вини підозрюваного за кількома статтями Кримінального кодексу України, передбачені кожною з них покарання не сумуються.
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