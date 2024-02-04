Фінляндія залишить кордон із Росією закритим: які причини

4 лютого 2024, 14:38
Читать новость на русском

Фінляндія не відкриватиме кордон з Росією. Окрім того, у Гельсінкі кажуть, що їм треба підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення.

Відповідну інформацію прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів у інтерв'ю Yle. За його словами, тисячі людей з третіх країн хочуть нелегально потрапити до їхньої держави. 

Дивіться також Наскільки реальне вторгнення Росії у Європу: в NYT розповіли про настрої

Що відомо про кордон Росії та Фінляндії

Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно із цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно займається уряд,
– заявив фінський прем'єр. 

За його словами, легких рішень не буде. Петтері Орпо сказав, що на першому місці безпека їхніх кордонів. 

"Головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це стоїть на першому місці", – прем'єр-міністр Фінляндії. 

Що відбувається на кордоні Фінляндії та Росії

  • Вперше кордон Фінляндії та Росії закрили у листопаді 2023 року. Наразі він залишається закритим до 11 лютого 2024 року. 
  • Конституційний комітет парламенту раніше постановив, що східний кордон може бути повністю закритий на короткий період за виняткових обставин.
  • Варто зауважити, що у січні пересіченою місцевістю кордон Фінляндії та Росії перейшли кілька десятків людей. Згодом вони попросили притулку у Фінляндії.

Автор: Діана Квасневська