Росія має критичну ситуацію з охороною кордону НАТО. Мовиться про Калінінградську область, яка межує з Польщею та Литвою.

Більшість військовослужбовців з цього регіону було перекинуто на охорону кордону з Україною. Про це розповідають російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Хто охороняє кордон Росії з НАТО

Вже 4 дні триває буцімто "прорив" кордону в Курській області, що стало можливим завдяки слабкій охороні. Цікавим є те, що схожа, а можливо, ще гірша ситуація спостерігається й на інших ділянках кордону Росії, зокрема на кордоні з "ворожим НАТО".

За інформацією росЗМІ, в Калінінградській області, де розташовані кордони з Польщею та Литвою, охорона практично відсутня.

Як зараз охороняють кордон з Польщею і Литвою в Калінінградській області? Та ніяк! Залишилося, дай боже, 17% особового складу, решта у відрядженні в Бєлгородській області (куди відправляють з усіх управлінь, кого зможуть знайти),

– розповідає співрозмовник.

Він також поділився, що з однієї групи військовослужбовців, відправлених під Бєлгород, зі 150 осіб назад повернулися тільки 120. Проте, замість повернення на охорону кордону з Польщею, їх направили у відпустку на два місяці, після чого знову відправлять на кордон з Україною.

"Одна надія на строковиків. При цьому ФСБ вперто не хоче створювати і набирати колишніх військовослужбовців і офіцерів, які раніше проходили службу в мотоманеврових групах і десантно-штурмових маневрових групах, що займалися охороною та обороною кордону в зонах воєнних конфліктів", – додав співрозмовник.