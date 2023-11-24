Кордон зі Словаччиною розблокований, – ДПСУ

Напередодні словацькі перевізники блокували кордон з Україною. А вже 24 листопада у ДПСУ повідомили, що він розблокований і працює у штатному режимі.

Детальніше про ситуацію на пункті пропуску між Україною та Словаччиною розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. Він зазначив, що вантажівки вже пропускають.

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Яка ситуація на кордоні

За словами речника ДПСУ, станом на ранок 24 листопада розблокований українсько-словацький кордон. Відтак, вантажівки пропускають у штатному режимі.

Рух вантажівок на словацькому кордоні наразі не блокується. Станом на ранок в бік України очікувало проїзду 400 вантажівок,

– сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Звернімо увагу, що Спілка перевізників Словаччини заблокувала рух вантажівок 21 листопада вдень. Їм обмежили рух через пункт пропуску "Вишнє Нємецке – Ужгород".

На момент початку блокування, на цьому пункті пропуску у напрямку України стояли близько 300 вантажівок.

Непроста ситуація на кордоні з Польщею

Це констатував Андрій Демченко. За його словами, заблоковані станом на 24 листопада чотири пункти пропуску. У черзі в бік України перебувають близько 3700 вантажівок.

Власне, 23 листопада поляки почали блокувати ще один пункт пропуску. Мовиться про "Медика – Шегині". Він був останнім пунктом пропуску, який могли використовувати водії для сполучення між Україною та Польщею.

Передував цьому лист. У ньому йшлося про те, що його блокуватимуть з 23 по 26 листопада здебільшого у денний час – з 10 до 21 години за київським часом.

Цікаво, що ДПСУ ввечері 23 листопада отримала повідомлення від польських колег. У ньому йшлося, що блокування зняли. Відтак, інтенсивність руху вантажних авто на цьому напрямку поновилася.

А вже після 10 ранку 24 листопада поляки знову взялися за блокування цього напрямку. Відтак, в бік України у черзі стоять близько 1400 вантажівок на цьому пункті пропуску.