"Згадай свою історію": на кордоні з Білоруссю з'явилися банери із закликом не коритися Росії

На кордоні з Білоруссю з'явилися банери із закликом не коритися Росії. Натомість білорусам пропонують згадати свою національну історію та боротьбу під час визвольної війни.

Банери з такими закликами з'явилися на кількох пунктах пропуску. Про це повідомляє 24 Канал.

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На пунктах пропуску з Білоруссю з'явилися нові банери

Одразу на кількох пунктах пропуску у Волинській та Рівненській областях на кордоні з Білоруссю з'явилися банери-послання до північних сусідів. Мовиться про нейтральні території пунктів пропуску Доманове, Вичівка та Городище.

Банери на кордоні з Білоруссю: дивіться відео

Так, на плакатах українські прикордонники на рідній для білорусів мові закликають їх не коритися російському режиму та чинити опір. На банерах проводиться історична паралель, як білоруси у 1920-х роках під час визвольної війни давали опір радянській владі.

Банери від українських прикордонників: дивіться відео

Довідка. У листопаді – грудні 1920 року повстанці армії Білоруської Народної Республіки вели бої під Слуцьком з більшовицькою армією. Тоді Слуцька бригада провела декілька успішних атак проти радянської армії, однак сили були нерівними й білоруси відступили.

Наразі таким "вогником надії" для Білорусі є воєнізований полк імені Кастуся Калиновського, котрий зараз воює проти російської армії в Україні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України усі пункти пропуску з білоруською територією були закриті. Зараз там посилено несуть службу українські прикордонники, військові та поліцейські.