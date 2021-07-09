Відпустили не всіх: на кордоні Чорногорії та Албанії затримали автобус з українцями
Джерело:НВ
Прикордонники затримали автобус з українцями на кордоні Чорногорії з Албанією. Це трапилося через водіїв.
Перевозили фальшиві гроші
Автобус в'їжджав на територію Албанії з Чорногорії. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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Відомо, що у салоні перебували 34 українці, серед них 2 водії. Прикордонники запідозрили, що керманичі перевозять фальшиві гроші. Саме тому автобус вирішили затримати.
Посольство України звернулося до керівництва прикордонної служби Чорногорії для звільнення українців,
– мовиться у повідомленні.
Згодом 32 туристи продовжили маршрут до Албанії на іншому автобусі, а водіїв затримали.
Поліція проводить розслідування, а консули надають затриманим необхідну допомогу.
Українці застрягли в аеропорту Туреччини
30 червня об 11 годині дня в аеропорту турецького Бодрума зникло світло. Через це близько 600 пасажирів, серед яких і українці, опинилися у пастці. Люди понад 12 годин сиділи в аеропорту без світла, води та кондиціонерів. Згодом їжу та воду таки доставили, щоправда, підвезли до пасажирів, які летіли у країни Євросоюзу.
"В'язнями" аеропорту стали й туристи, які лише прилетіли у країну. Вони не могли пройти паспортний контроль, аби вийти з летовища.