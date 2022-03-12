На кордоні з Молдовою "зловили на гарячому" військовозобов'язаних

В Україні від початку російського вторгнення оголосили про мобілізацію. Військовозобов'язані і досі намагаються обманом виїхати у сусідні країни, як-от Молдову.

Цього разу прикордонники знову викрили 2 українців. Вони намагались виїхати до Молдови з підробленими документами.

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Зробили підроблені документи вручну

Чоловікам по 26 та 29 років. Вони вирішили показати фейкові довідки з військкомату, аби не призиватись до мобілізації та спокійно виїхати за кордон.

У документах було зазначено, що чоловіки нібито непридатні до проходження військової служби. Проте прикордонників одразу насторожили документи.

Зокрема, вирішив придивитись до довідок один із досвідчених інспекторів Ізмаїльського прикордонного загону. Як виявилось, не даремно, бо саме він і виявив обман.



Одна з підроблених довідок / Фото Держприкордонслужби

Загалом стало відомо, що документи зроблені вручну, а печатки органу видачі на них узагалі поставлені за допомогою струменевого принтера.

У Держприкордонслужбі одразу повідомили про інцидент поліцію, адже мовиться про ознаки злочину. Він передбачений частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи їхнє використання.

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