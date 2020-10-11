На кордоні України з Угорщиною стоять майже дві сотні автомобілів. Черга виникла у пункті пропуску "Лужанка" у Закарпатській області.

Станом на 12:00 11 жовтня у черзі на контрольно-пропускному пункті "Лужанка" стоять 160 автомобілів. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

До теми У Краковці жінка намагалася вивезти дитину за кордон за підробленим документом

Натомість на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною та Білоруссю черг немає.

Додамо, що напередодні, 4 жовтня, прикордонники також повідомляли про велику чергу на КПП "Лужанка". Тоді, аби перетнути кордон, чекали 345 автомобілів. Водночас в інших пунктах пропуску черг також не було.

Зверніть увагу! Через ремонтні роботи вантажівки вагою 3,5 тонни не пропускатимуть. Через ремонтні роботи Молдова обмежила рух вантажівок у пункті пропуску "Паланка –Маяки – Удобне". Ремонтувати автошлях Одеса – Кишинів будуть до 30 жовтня. До того часу

Уряд дозволив в'їзд іноземцям

Кабінет Міністрів з 28 вересня дозволив іноземцям перетинати кордон з Україною. Однак тепер діють нові правила. Громадяни інших країн зможуть в'їхати на територію України тільки за наявності поліса страхування. Він має покривати витрати на лікування коронавірусу та обсервацію.