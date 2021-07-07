На кордоні України зі Словаччиною чоловік спалив своє авто: відео

На пункті пропуску Ужгород – Вишнє Німецьке 7 липня чоловік спалив свій автомобіль. Все тому, що йому відмовили у перетині кордону.

Водій намагався втекти

Автомобіль Skoda Octavia спалахнув на словацькій частині пункту пропуску. Після того водій намагався втекти на українську територію.

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За словами журналіста Віталія Глаголи, власник автомобіля на іноземній реєстрації був громадянином Чехії.

Він не зміг перетнути кордон через проблеми із документами, а після цього намагався втекти на українську територію, де його й затримали українські прикордонники та одягли на нього кайданки,

– розповів Глагола.

Він додав, що усім водіям у черзі словацькі прикордонники віддали паспорти і рекомендували їхати на інші пункти пропуску.

Зауважимо, на відео з місця події видно, що автівка майже повністю охоплена полум'ям, а чорний дим підіймається високо в небо.

На кордоні зі Словаччиною чоловік підпалив своє авто: відео