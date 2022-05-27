На кордоні з Україною Білорусь розгорнула групу радіоелектронної боротьби

Поблизу українського кордону збройні сили Білорусі розгорнули маневрову групу радіоелектронної боротьби. Це зафіксували у Гомельській області.

Такі дані навів Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму вечірньому зведенні.

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Зауважимо, що Гомельська область Білорусі межує одразу з трьома українськими регіонами, зокрема:

Житомирщиною,

Київщиною,

Чернігівщиною.

Додамо, що на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

Чи можуть Білорусь залучити до війни з Україною

У Міністерстві оборони України не відкидають, що білорусів можуть залучити до війни проти України. Про це повідомив речник відомства Олександр Мотузяник.

Зберігається загроза завдання росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури в Україні,

– зазначив він.

Як пояснив Мотузяник, усе тому, що спостерігають переміщення ракет типу "Іскандер-М" з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі.

Готують резервістів

Крім цього, зазначили в українській розвідці, на деяких військових полігонах Воронезької області Росії проводять підготовку резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Загальна їхня кількість сягає до 1,5 тисячі солдатів.

"Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", – наголосили в Міноборони.

Додамо, що 23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.

Чому почалася військова активність біля кордону Білорусі

Нещодавно Лукашенко наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною, щоб "відпрацьовувати" захист своїх територій. Експерти ж запевняють, бо Білорусь дійсно боїться, що Україна на неї нападе.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець зазначив, що білоруси залучають 7 – 8 батальйонів для посилення охорони українсько-білоруського кордону. Але, на його думку, такі дії Білорусі мають характер більше військового посилення, ніж нападу на територію України.

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