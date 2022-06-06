Кореспондентку 24 каналу Анну Черненко нагородили орденом "За заслуги"

Журналістку 24 каналу Анну Черненко нагородили державною нагородою України – орденом "За заслуги" третього ступеня.

Обстріли житлових районів російськими військами та наслідки таких дій, а ще доля поранених та тих, хто втратив близьких, – саме на такі теми знімає наша кореспондентка із Харкова. Тож у День журналіста, 6 червня, вона отримала нагороду від президента Володимира Зеленського.

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Анна у різних умовах постійно працює із Харкова й продовжує показувати усій Україні, якою є ситуація у місті.

Ця нагорода – не моя, а нашої усієї команди. Зокрема, нашого телеканалу й оператора, який зі мною працює, Володимира Павлова,

– поділилась журналістка у прямому ефірі 24 каналу.

Вона додала, що це насправді командна робота, тому що одна людина не може зробити те, що робимо усі ми.

Як минуло церемонія нагородження

Орден "За заслуги" – це державна нагорода України в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній та громадській сфері.

Українські журналісти 6 червня відзначають професійне свято. Під час війни кропітка праця на інформаційному фронті теж наближає Україну до перемоги.

Анна Черненко зазначила, що після того, як Росія вторглася в Україну, це свято набуло трохи іншого значення. Зараз ця нагорода тих людей, як боролися за правду, але, на жаль, загинули від рук російських окупантів.

Як українських журналістів вітали з поля бою

Мабуть, найціннішими для українських журналістів стали привітання воїнів з поля бою. Бригади, які зараз воюють з ворогом за українську землю, знайшли кілька теплих слів для медійників.

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу:

"Бронежилет з написом PRESS не захищає від артилерії та авіації, проте свідчить про всю мужність професії". Військові закликали журналістів висвітлювати правду та берегти себе на війні.

"Бронежилет з написом PRESS не захищає від артилерії та авіації, проте свідчить про всю мужність професії". Військові закликали журналістів висвітлювати правду та берегти себе на війні. 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка:

"Ви той міст, що об'єднує дві паралельні реальності, які впродовж тривалого часу існують в суспільстві. Завдяки вашій роботі, самовідданій та професійній, весь світ знає про те, що окупант творить на нашій землі".

"Ви той міст, що об'єднує дві паралельні реальності, які впродовж тривалого часу існують в суспільстві. Завдяки вашій роботі, самовідданій та професійній, весь світ знає про те, що окупант творить на нашій землі". 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого:

Воїни подякували медійникам за те, що в найважчий час для українського народу вони залишаються підтримкою. Кожен приїзд журналіста на передову – це нове знайомство та нова дружба.

Воїни подякували медійникам за те, що в найважчий час для українського народу вони залишаються підтримкою. Кожен приїзд журналіста на передову – це нове знайомство та нова дружба. 26 артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича:

У бригаді зазначили, що це – свято загальнонародне, адже сучасне суспільство не може існувати без інформації. Військовий журналіст – це воїн, який стоїть на лініях розмежування правди та брехні в інформаційному просторі.

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