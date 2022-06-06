Кореспондентку 24 каналу Анну Черненко нагородили орденом "За заслуги"
Журналістку 24 каналу Анну Черненко нагородили державною нагородою України – орденом "За заслуги" третього ступеня.
Обстріли житлових районів російськими військами та наслідки таких дій, а ще доля поранених та тих, хто втратив близьких, – саме на такі теми знімає наша кореспондентка із Харкова. Тож у День журналіста, 6 червня, вона отримала нагороду від президента Володимира Зеленського.
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Анна у різних умовах постійно працює із Харкова й продовжує показувати усій Україні, якою є ситуація у місті.
Ця нагорода – не моя, а нашої усієї команди. Зокрема, нашого телеканалу й оператора, який зі мною працює, Володимира Павлова,
– поділилась журналістка у прямому ефірі 24 каналу.
Вона додала, що це насправді командна робота, тому що одна людина не може зробити те, що робимо усі ми.Довідка. Орден "За заслуги" – це державна нагорода України в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній та громадській сфері.
Як минуло церемонія нагородження
Українські журналісти 6 червня відзначають професійне свято. Під час війни кропітка праця на інформаційному фронті теж наближає Україну до перемоги.
Анна Черненко зазначила, що після того, як Росія вторглася в Україну, це свято набуло трохи іншого значення. Зараз ця нагорода тих людей, як боролися за правду, але, на жаль, загинули від рук російських окупантів.
Як українських журналістів вітали з поля бою
Мабуть, найціннішими для українських журналістів стали привітання воїнів з поля бою. Бригади, які зараз воюють з ворогом за українську землю, знайшли кілька теплих слів для медійників.
- 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу:
"Бронежилет з написом PRESS не захищає від артилерії та авіації, проте свідчить про всю мужність професії". Військові закликали журналістів висвітлювати правду та берегти себе на війні.
- 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка:
"Ви той міст, що об'єднує дві паралельні реальності, які впродовж тривалого часу існують в суспільстві. Завдяки вашій роботі, самовідданій та професійній, весь світ знає про те, що окупант творить на нашій землі".
- 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого:
Воїни подякували медійникам за те, що в найважчий час для українського народу вони залишаються підтримкою. Кожен приїзд журналіста на передову – це нове знайомство та нова дружба.
- 26 артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича:
У бригаді зазначили, що це – свято загальнонародне, адже сучасне суспільство не може існувати без інформації. Військовий журналіст – це воїн, який стоїть на лініях розмежування правди та брехні в інформаційному просторі.
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