16 липня, 21:31
Оновлено - 21:36, 16 липня
Корецький провів перше засідання нового складу Кабміну
Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький провів перше засідання нового складу Кабінету Міністрів України. Під час зустрічі урядовці визначили першочергові пріоритети.
Про це написав Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі.
Як пройшло перше засідання нового Кабміну?
Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат,
– зазначив новий прем'єр-міністр.
Сергій Корецький зібрав новий Кабмін на перше засідання / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністра України
Працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду дуже багато роботи.