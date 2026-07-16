Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Корецький провів перше засідання нового складу Кабміну
16 липня, 21:31
1
Оновлено - 21:36, 16 липня

Корецький провів перше засідання нового складу Кабміну

Владислав Кравцов

Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький провів перше засідання нового складу Кабінету Міністрів України. Під час зустрічі урядовці визначили першочергові пріоритети.

Про це написав Сергій Корецький у своєму телеграм-каналі.

Як пройшло перше засідання нового Кабміну?

Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат, 
– зазначив новий прем'єр-міністр.


Сергій Корецький зібрав новий Кабмін на перше засідання / Фото з телеграм-каналу прем'єр-міністра України

Працюємо над виконанням завдань, визначених Президентом України та Верховною Радою. Попереду дуже багато роботи.

 

Пов'язані теми:

Новини політики
Новини України Кабінет Міністрів України
Сергій Корецький