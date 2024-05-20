Що не так з "корейським сценарієм" для України

Останнім часом в американських ЗМІ почали з'являтися дивні публікації про те, що вони називають обговоренням "корейського сценарію" для України. Що з ним не так – пояснюю далі.

Корейська війна та війна в Україні

Автори цих публікацій, судячи з усього, або взагалі не розуміють, що таке цей "корейський сценарій", або просто вдають, що не розуміють.

Читайте також Що мав на увазі Путін, коли казав, що не планує напад на Харків

Для "корейського сценарію" потрібно кілька компонентів, яких у російсько-українській війні немає і близько. Я навіть не кажу про те, що у Корейській війні титульними суб'єктами були дві різні Кореї – комуністична та прозахідна.

Головне – те, що у Корейській війні безпосередньо воювали великі світові держави:

США – за підтримки своїх союзників;

Китай – за підтримки СРСР.

Це робило конфлікт війною світового масштабу, і, зрештою, й обумовило її заморожування. Сторони не могли перемогти одна одну, а йти на ескалацію не збиралися, бо вона могла означати лише ядерну війну.

"Корейський сценарій" для України – це що? Введення американських військ? Створення американських баз? Ввезення американської ядерної зброї? Ні? Ну тоді це не "корейський сценарій", а просто нова назва для чергових "мінських домовленостей", які, як усі ми знаємо, завершуються черговим нападом росіян.

Просто "мінські домовленості" мають погані асоціації, а коли чують про "корейський сценарій", то всім на думку одразу спадає футуристична Південна Корея, корейська попмузика, корейські бренди електроніки та інші переваги провідної азійської держави. Але всі ці розмови про "заморозку" не мають до реалій Корейської війни жодного відношення.

Потрібен паритет між Україною та Росією

Ключова проблема будь-яких "сценаріїв заморозки" полягає у тому, що вони не враховують відсутність паритету між Україною та її ворогом. Це навіть якщо ми припустимо, що хтось на це все погодиться. Заморожують те, що розморожувати потім буде дуже не вигідно.

Цікаво У Криму є дві важливі дати: одну гучно святкують, про іншу – мовчать

Як хтось на Заході збирається це робити у випадку росіян? Знову лякати їх санкціями? Чи постачанням зброї Україні? А потім цією зброєю знову заборонять бити по російській території? Тоді чому б росіянам знову не спробувати здійснити агресію? У гіршому випадку – їх просто витіснять з зайнятої під час агресії території. А, може, і не витіснять? Чим це погано з погляду агресора, який не звик враховувати втрати?

Для утримання паритету Україні конче потрібні засоби, які будуть цей паритет підтримувати єдиним доступним для росіян способом – знищенням чогось для них цінного. Наприклад, НПЗ і всього, що пов'язане з нафтопродуктами.

До речі, нещодавно відбулася чергова успішна операція. СБУ та ГУР в ніч на 17 травня атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Дрони влучили у морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію. Якщо НПЗ уже зазнавав атак раніше, то порт – це цікаве розширення "меню" атак, бо це уже стосується і самої нафти, а не лише нафтопродуктів. Такі спецоперації – це розмова з росіянами на доступній для них мові.

Бо як вони мислять? Вони можуть робити все, допоки не отримають по пиці. Тактика західних партнерів України – не давати по пиці, а легенько торкатися по ній долонею, сподіваючись, що це переконає змінити модель поведінки. Звісно, це нічого не змінює, а лише підживлює інтерес. А от удари по тому, що приносить росіянам реальні гроші, – це вже серйозно. Звісно, якщо займатися цим достатній час та витрачати достатні ресурси.

Паритет з російськими імперцями може бути забезпечений, наприклад, коли в України будуть засоби ураження більшості дохідних російських підприємств у результаті однієї або кількох атак. Якби це було так, і якби росіяни знали, що це так, то і геополітична ситуація була б іншою.

Але західні партнери, звісно, думають про інше. Їм головне, як відзначив нещодавно український президент, аби "ніхто не програв, і ніхто не виграв". Але як це забезпечити, якщо між сторонами такий колосальний ресурсний розрив?

Зауважте Яку роль в замаху на Фіцо відіграв проросійський музей в Словаччині

Зробити це майже неможливо, хоча б тому, що неможливо порахувати, скільки ресурсів треба точно, аби тримати баланс. Тому західні партнери спершу з усіх сил пручаються, аби давати Україні сучасну авіацію, бо раптом українці ще почнуть перемагати. Вони гублять момент, коли росіяни масово починають використовувати КАБи, проти яких в українців не лишається засобів. Тут уже сучасна авіація – це не засіб якогось наступу, а просто засіб, як утримувати баланс. Час, необхідний на впровадження сучасних літаків, уже втрачений.

Тому про адекватні відповіді Україні доводиться турбуватися самостійно, з використанням тих засобів, які в України є. І де тут "корейський сценарій"? Лише у свідомості західних журналістів, які останнім часом демонструють все нижчий рівень розуміння реальної ситуації як у світі, так і в Україні.