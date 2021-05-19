Зрив договору з будівництва казарм: на користь держави з компанії стягнули 106 мільйонів

З приватного підприємства на користь Міністерства оборони стягнули 106 мільйонів гривень. У цю суму входять безпідставно сплачені компанії гроші та штраф за зрив договору з будівництва казарм.

Стягнув гроші до держбюджету Господарський суд Києва завдяки участі прокурорів Офісу генерального прокурора.

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Компанія заплатила у бюджет понад 100 мільйонів гривень

З комерційного підприємства стягнуто 71,4 мільйона гривень безпідставно сплачених йому коштів та 34,6 мільйона гривень штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору,

– йдеться у повідомленні.

У 2016 році оборонне відомство уклало з одним із підприємств договір підряду щодо будівництва містечка для розміщення бригади військовослужбовців Збройних сил України у польовому таборі Міжвідомчого центру підготовки підрозділів у Миколаївській області.

Однак компанія роботи з будівництва у встановлений термін не виконала, а попередню оплату до бюджету не повернула.

Це призвело до неможливості використання військового полігону за призначенням, що негативно впливає на проведення бойової підготовки підрозділів ЗСУ.