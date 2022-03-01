Користувачів просять банити стріми двох медіа, які показують брехню про війну в Україні
1 березня 2022 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм Верховної Ради
Верховна Рада попросила українців забанити стріми двох каналів, які висвітлюють брехню про війну Росії в Україні.
Так, на одному ютуб-каналі ведуть пряму трансляцію з Києва про те, як мовляв "нації евакуюють громадян з України на тлі напруженості в РФ".
До теми Верховна Рада просить українців поширити в соцмережах публікацію про знищення "Мрії"
Які медіа Верховна Рада просить забанити
- Перший ютуб-канал Crannofonix – банити за цим посиланням.
- Другий канал – сторінка у твіттері – банити за цим посиланням.
Раніше у Верховній Раді закликали українців долучитися до так званого інформаційного війська, поширюючи у соцмережах відео жахливого обстрілу Харківської ОДА. Деталі – читайте тут.
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