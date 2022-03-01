Користувачів просять банити стріми двох медіа, які показують брехню про війну в Україні

Верховна Рада попросила українців забанити стріми двох каналів, які висвітлюють брехню про війну Росії в Україні.

Так, на одному ютуб-каналі ведуть пряму трансляцію з Києва про те, як мовляв "нації евакуюють громадян з України на тлі напруженості в РФ".

До теми Верховна Рада просить українців поширити в соцмережах публікацію про знищення "Мрії"

Які медіа Верховна Рада просить забанити

Перший ютуб-канал Crannofonix – банити за цим посиланням.

Другий канал – сторінка у твіттері – банити за цим посиланням.

Раніше у Верховній Раді закликали українців долучитися до так званого інформаційного війська, поширюючи у соцмережах відео жахливого обстрілу Харківської ОДА. Деталі – читайте тут.

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