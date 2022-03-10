Користувачів просять повідомляти інформацію про маєтки чиновників Росії на телеграм-бот

Антон Геращенко наголосив, що за агресію Володимира Путіна та бомбардування мирних українських міст, за сльози матерів, які оплакували дітей, мають розплачуватися усі росіяни.

Геращенко наголосив, що насамперед відповісти мають люди, які потурали Путіну та ховали накрадене у США, Євросоюзі, Канаді та інших цивілізованих країнах.

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Насамперед мовиться про чиновників та депутатів. Геращенко нагадав, що в Україні підірвали сотні мостів, розбомбили сотні шкіл та лікарень. Гинуть діти, жінки та літні люди. Збитки, які Росія завдала Україні, оцінюються сотнями мільярдів доларів.

За все це має заплатити фашистська Росія після нашої Перемоги,

– наголосив Геращенко.

Він зауважив, що, за даними експертів, упродовж 30 років росіяни лише у країнах ЄС викупили нерухомості на понад трильйон доларів. Мовиться про квартири, розкішні палаци, яхти тощо.

Геращенко наголосив, що вілли та палаци злодійкуватих російських чиновників й олігархів мають стати санаторіями для постраждалих українських дітей та військових.

Однак, щоб це стало реальністю, Україні доведеться провести колосальну роботу для пошуку, виявлення, арешту та конфіскації цієї власності.

Як повідомити про багатства чиновників Росії

Повідомляти про маєтки російських чиновників та депутатів потрібно на пошту або чат-бот проєкту "Наші – всюди".

Контакти:

@property_evil_bot

propertyevil@gmail.com

У повідомленнях треба вказувати:

адреси нерухомого майна;

номери рухомого майна – яхт, катерів, літаків, машин;

інформацію про родичів – реальних та підставних (зокрема, сторінки у соцмережах).

Геращенко пообіцяв, що всі повідомлення будуть анонімними. Водночас якщо людина захоче, щоб про її внесок знали, прізвище розсекретять.

Отриману інформацію перевірятимуть МЗС та Мін'юст.

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