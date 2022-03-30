Користуються боєприпасами з Другої світової: у Генштабі вперше прокоментували вибухи в Бєлгороді
Джерело:Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ звернули увагу на те, що 29 березня в російському Бєлгороді стались вибухи на складі боєприпасів. Запевняють, що росіяни неуважні, нехтують правилами безпеки.
Також у Генштабі вказують ворогу на порушення вимог транспортування боєприпасів. Адже через це вони самовільно здетонували.
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Ця ситуація є прикладом типового для російських військових масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої світової війни. Лише вчора Генштаб ЗСУ попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів. Їх величезний склад Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС,
– кажуть в ЗСУ.
Там наголошують, що для ворога буде краще негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.
Що відомо про вибухи в Бєлгороді: дивіться відео