Корнієнко оцінив можливість коаліції "Слуги народу" з "Батьківщиною"

Олександр Корнієнко не виключає можливості коаліції "Слуги народу" з "Батьківщиною". Однак, за його словами, величезною перешкодою може стати відмінність у поглядах політсил.

Народний депутат наголосив, що наразі йому складно зрозуміти, як провладна фракція може об'єднатися хоча б з кимось у Раді. Адже позиції колег суттєво відрізняються від поглядів "слуг".

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Думки "Слуги народу" і "Батьківщини" розходяться

Олександр Корнієнко зазначив, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" є кілька тем, в яких політсили ґрунтовно розходяться. Зокрема у ставленні до:

Ринку землі;

приватизації;

ліберальних реформ.

У мене є сумніви, що ми зможемо прийти до згоди з "Батьківщиною" у цих питаннях,

– додав нардеп.

Коаліція у Верховній Раді: що відомо