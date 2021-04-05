Корнієнко оцінив можливість коаліції "Слуги народу" з "Батьківщиною"

Олександр Корнієнко не виключає можливості коаліції "Слуги народу" з "Батьківщиною". Однак, за його словами, величезною перешкодою може стати відмінність у поглядах політсил.
Джерело:РБК-Україна
Народний депутат наголосив, що наразі йому складно зрозуміти, як провладна фракція може об'єднатися хоча б з кимось у Раді. Адже позиції колег суттєво відрізняються від поглядів "слуг".
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Думки "Слуги народу" і "Батьківщини" розходяться
Олександр Корнієнко зазначив, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" є кілька тем, в яких політсили ґрунтовно розходяться. Зокрема у ставленні до:
- Ринку землі;
- приватизації;
- ліберальних реформ.
У мене є сумніви, що ми зможемо прийти до згоди з "Батьківщиною" у цих питаннях,
– додав нардеп.
Коаліція у Верховній Раді: що відомо
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає можливості створення коаліції з "Батьківщиною". Він зазначив, що в теорії існує проєкт, у якому коаліцію складатимуть 320 нардепів.
- Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що представники "Слуги народу" періодично ведуть переговори стосовно коаліції.
- Водночас голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що створення коаліції не обговорюють, однак співпраця існує.