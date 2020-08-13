Верховна Рада не проводитиме засідання у День Незалежності, 24 серпня. Нардепи обрали для позачергової сесії інший день. Наразі формують порядок денний.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко, повідомили на сайті Укрінформу. Вони пояснили чому прийняли таке рішення.

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"Була ідея робити саме засідання Верховної Ради ще 24 (серпня – 24 канал). Але, скажімо так, є певне нашарування тоді заходів, і воно не буде таким якісним. Тому ми зупинилися на тому, щоб обговорити (проведення позачергової сесії Ради – 24 канал) на 25 серпня", – зазначив політик.

За словами Корнієнка, урочиста церемонія святкування Дня Незалежності відбудеться у центрі столиці. "Ми скоро всі дізнаємося, я не буду відкривати поки карти де це буде, в якому форматі", – сказав він.

Також нардеп зазначив, що всі кияни та гості столиці зможуть взяти участь у святкуванні, дотримуючись усіх карантинних обмежень. На святкування також запросили політиків та усіх інших посадових осіб в державі. Корнієнко зізнався, що у Верховній Раді розглядали можливість організувати засідання.

Довідка. День Незалежності – це найбільше державне свято в Україні. Його щорічно відзначають 24 серпня – цього дня після багатовікової боротьби було проголошено Незалежність України від Радянського Союзу.

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Як ствердив Корнієнко, депутати наразі обговорюють перелік законопроєктів для розгляду на позачерговій сесії, яка повинна відбутись 25 серпня. Однак він вже припустив, над чим працюватиме з колегами. "Наша позиція – це мають бути максимально об'єднані законопроєкти, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і що різні фракції об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", – наголосив Корнієнко.

Корнієнко зауважив, що ініціативу проведення такої сесії чекають від президента.

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