Корнієнко заявив, що у День Незалежності засідання Ради не відбудеться: причина
Верховна Рада не проводитиме засідання у День Незалежності, 24 серпня. Нардепи обрали для позачергової сесії інший день. Наразі формують порядок денний.
Про це заявив голова партії "Слуга народу" і перший заступник голови її парламентської фракції Олександр Корнієнко, повідомили на сайті Укрінформу. Вони пояснили чому прийняли таке рішення.
Цікаво Рада збереться на засідання та позачергову сесію ще у серпні: коли та чому
"Була ідея робити саме засідання Верховної Ради ще 24 (серпня – 24 канал). Але, скажімо так, є певне нашарування тоді заходів, і воно не буде таким якісним. Тому ми зупинилися на тому, щоб обговорити (проведення позачергової сесії Ради – 24 канал) на 25 серпня", – зазначив політик.
За словами Корнієнка, урочиста церемонія святкування Дня Незалежності відбудеться у центрі столиці. "Ми скоро всі дізнаємося, я не буду відкривати поки карти де це буде, в якому форматі", – сказав він.
Також нардеп зазначив, що всі кияни та гості столиці зможуть взяти участь у святкуванні, дотримуючись усіх карантинних обмежень. На святкування також запросили політиків та усіх інших посадових осіб в державі. Корнієнко зізнався, що у Верховній Раді розглядали можливість організувати засідання.
► Що обговорять на сесії Ради 25 серпня
Як ствердив Корнієнко, депутати наразі обговорюють перелік законопроєктів для розгляду на позачерговій сесії, яка повинна відбутись 25 серпня. Однак він вже припустив, над чим працюватиме з колегами. "Наша позиція – це мають бути максимально об'єднані законопроєкти, які можуть дати позитивні сигнали суспільству про те, що Верховна Рада може працювати разом і що різні фракції об'єднуються навколо якихось дуже корисних речей", – наголосив Корнієнко.
Корнієнко зауважив, що ініціативу проведення такої сесії чекають від президента.
Як святкуватимуть День Незалежності України 2020
- В Києві й інших населених пунктах у День Незалежності проводитимуть урочистості, в яких братимуть участь представники органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО й громадськості.
- Також у цей день покладуть квіти до пам'ятних знаків і місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за Незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності й війни на сході України.
- Варто зазначити, що окрім урочистого святкування у населених пунктах, зокрема у Києві, організують тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові й інші заходи. Гостям та громадянам країни доноситимуть інформацію про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.
- Уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак. Їх отримають особи, які зробили значний внесок у здобуття Незалежності України, захист її суверенітету й територіальної цілісності.
- Міністерство закордонних справ має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів з відзначення Дня Державного прапора й Дня Незалежності України.