Королева Єлизавета II заразилася COVID-19

Єлизавета II – королева Великої Британії та Північної Ірландії – отримала позитивний тест на коронавірус. Інформацію вже підтвердили у Букінгемському палаці.

На щастя, симптоми хвороби у її величності – легкі. Єлизавета II планує виконувати свої королівські обов'язки дистанційно. Наразі вона перебуває у Віндзорі.

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Пресслужба Букінгемського палацу запевнила, що королева отримує необхідну медичну допомогу. Вона налаштована дотримуватися усіх рекомендацій медиків.

Королева могла заразитися від принца Чарльза

Принц Чарльз отримав позитивний результат тесту на коронавірус 10 лютого. За два дні до того спадкоємець престолу відвідав Єлизавету II. Зустріч королеви та Чарльза відбулася у Віндзорському замку, де мешкає її величність.

Увесь цей час королева перебувала під наглядом лікарів. ЗМІ повідомляли, що вона добре почувається. Днями її величність навіть провела зустріч з генерал-майором Елдоном Мілларом – новим міністром оборони. Також на аудієнції був присутній його попередник – контрадмірал Джеймс Маклауд.

Під час зустрічі Єлизавета II поскаржилася, що "не може рухатися". ЗМІ навіть припустили, що у королеви можуть відмовляти ноги.