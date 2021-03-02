"Королю контрабанди" Альперіну НАБУ перекрили канал відшкодування ПДВ на 674 мільйонів гривень

В ході спецоперації НАБУ та співробітників ГУ ДФС і ГУ ДПС в Одеській області були задокументовані факти, які унеможливили необґрунтоване повернення з держбюджету ПДВ на суму 674 мільйонів гривень.

Як повідомляє НАБУ, у корупційній схемі було задіяно 20 компаній з імпорту та розмитнення товарів в Україні. Усі компанії, як стверджують в НАБУ, були "підконтрольні одній групі осіб".

А політолог Олексій Голобуцький вже назвав ключового гравця цієї схеми. "За моїми даними, мова про фірми короля одеської контрабанди Вадима Альперіна", – написав Голобуцький у фейсбуці.

"Відповідні докази вдалося отримати у результаті 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели протягом грудня 2020 року – лютого 2021 (останній обшук відбувся 16 лютого)", – поділилися подробицями в НАБУ. Детективи агентства в ході операції встановили не тільки відсутність на складах товарів, які за документами повинні були там перебувати на зберіганні. Ці склади взагалі не були придатні для зберігання зазначених в документах товарів.

На підставі виявлених фактів у відшкодуванні ПДВ компаніям Альперіна відмовлено. За діяльністю 20 компаній, які налагодили корупційну схему з необґрунтованого відшкодування ПДВ, детективи НАБУ стежили з осені 2017 року. Дані компанії займалися імпортом і продажем товарів в Україні, але при цьому подавали до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані й перебувають на зберіганні. На підставі цього компанії Альперіна претендували на відшкодування ПДВ і отримували його.

Так, відзначають у НАБУ, в судах перебувають справи щодо незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 300 мільйонів гривень. Розкриті факти за останнім епізодом у 674 мільйонів гривень значно посилять позицію держави в даних судових розглядах, вважають у НАБУ. В агентстві повідомляють також, що розслідування ведеться і за низкою інших аналогічних проваджень.