Коронабитва: чому Україні не треба брати приклад з Китаю та Росії

В Україні багато із заздрістю дивилися на приклад Китаю, який побудував з нуля за кілька днів спеціальні лікарні.

Россия пытается воспроизвести ту же модель для Москвы – но уже, в основном, в пропагандистских целях. На которые, как видно, могут клюнуть даже в Украине, хотя, казалось бы, тут должны были чему-то научиться после 2014 года.

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Простое соображение: Китай мог построить сразу несколько новых спецбольниц под зараженных коронавирусом, потому что у него были квалифицированные медработники, которых Китай мог туда мобилизовать. Кто будет лечить в спецбольнице в Москве? В России и так дефицит медработников. Где бы мобилизовала врачей для такой новой больницы Украина? У нас с обычной сетью больниц в областях большие проблемы, что уж и говорить о какой-то гипотетически возможной специальной.

Не может быть больниц без медработников, именно врачи и другие медработники – это основа любой системы. У нас эта основа крайне ослаблена. Не стен нам не хватает, не помещений, которые можно было бы построить при желании сколько угодно, а квалифицированных людей, средств защиты для них, инструментов для их мотивации и работы. Их не "родит" ни один сверхлидер.

Так что, надо сохранять трезвость оценки. И не пытаться усыпить тревогу внутри себя через уступку притягательности тех или иных авторитаризмов. Потому что это самое опасное, что может произойти сейчас, – эмоциональная тяга к авторитаризму.

Важно! Почему эпидемия похожа на войну?

В периоды кризисов я люблю наблюдать за новыми лидерами мнений – все они популисты, конечно. И все они в какой-то момент начинают продвигать мечту о сверхлидерстве, читай: о вожде. Это слово после 20-го века должно бы отпугивать, как и сама идея сверхлидерства. Но нет.