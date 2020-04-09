19:00
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Дмитро Литвин
      Політичний оглядач і аналітик

      Коронабитва: чому Україні не треба брати приклад з Китаю та Росії

      -
      Україні не треба заздрити Китаю та Росії / shantnews

      В Україні багато із заздрістю дивилися на приклад Китаю, який побудував з нуля за кілька днів спеціальні лікарні.

      Россия пытается воспроизвести ту же модель для Москвы – но уже, в основном, в пропагандистских целях. На которые, как видно, могут клюнуть даже в Украине, хотя, казалось бы, тут должны были чему-то научиться после 2014 года.

      Читайте также: Коронавирус погубит Россию, или Почему Кремль проиграл в поединке с Европой

      Простое соображение: Китай мог построить сразу несколько новых спецбольниц под зараженных коронавирусом, потому что у него были квалифицированные медработники, которых Китай мог туда мобилизовать. Кто будет лечить в спецбольнице в Москве? В России и так дефицит медработников. Где бы мобилизовала врачей для такой новой больницы Украина? У нас с обычной сетью больниц в областях большие проблемы, что уж и говорить о какой-то гипотетически возможной специальной.

      Не может быть больниц без медработников, именно врачи и другие медработники – это основа любой системы. У нас эта основа крайне ослаблена. Не стен нам не хватает, не помещений, которые можно было бы построить при желании сколько угодно, а квалифицированных людей, средств защиты для них, инструментов для их мотивации и работы. Их не "родит" ни один сверхлидер.

      Так что, надо сохранять трезвость оценки. И не пытаться усыпить тревогу внутри себя через уступку притягательности тех или иных авторитаризмов. Потому что это самое опасное, что может произойти сейчас, – эмоциональная тяга к авторитаризму.

      Важно! Почему эпидемия похожа на войну?

      В периоды кризисов я люблю наблюдать за новыми лидерами мнений – все они популисты, конечно. И все они в какой-то момент начинают продвигать мечту о сверхлидерстве, читай: о вожде. Это слово после 20-го века должно бы отпугивать, как и сама идея сверхлидерства. Но нет.

      Автор: Дмитро Литвин
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини України Новини Росії Публікації Китай
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 17:00 Поїздку Зеленського до Оману оплатила його дружина, – Офіс Президента
      Новини України 4223
      сьогодні , 16:23 На Київщині можуть максимально обмежити пересування, а карантин продовжити до осені
      Новини України 7093
      сьогодні , 13:27 Раді рекомендують дозволити Нагцвардії перевіряти особисті речі і затримувати людей
      Новини України 4251
      сьогодні , 14:53 Уряд другий день поспіль змінив правила карантину: деталі
      Новини України 63416
      сьогодні , 16:41 У Збройних силах України зафіксували нові випадки коронавірусу
      Новини України 8370
      сьогодні , 14:26 Від коронавірусу в Україні померли вже 57 людей: статистика по областях
      Лікування 42851
      сьогодні , 12:40 У центрі Одеси обвалився будинок, перехожі ледь втекли: з'явилось відео
      Новини України 4671
      сьогодні , 13:25 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
      Лікування 218293
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Важливий вибір для всього світу: як визначилася фінальна пара кандидатів у президенти США
      Леонід Швець
      сьогодні , 14:59 Карантин в Україні: хто фіксує порушення і як штрафують
      Анатолій Яворський