Байден відхилив запрошення на коронацію короля Чарльза, – ЗМІ

Президент США Джо Байден не буде особисто присутній на церемонії коронації Чарльза. Журналісти розповіли, хто представлятиме американського лідера.

Джо Байден не долучиться до глав десятків держав на церемонії коронації, яка відбудеться 6 травня. Про це повідомляють джерела, близькі до переговорів. Вони зазначають, що його візит до Великої Британії "не очікується".

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Хто замінить Джо Байдена

Зауважимо, що замість нього на церемонії буде присутня делегація. Таким чином США прагнутимуть протистояти будь-якому сприйняттю зневаги, а також продемонструвати підтримку королю. Не виключено, що серед делегації буде перша леді Джилл Байден.

Відомо, що в заході братимуть участь глави держав з усього світу. Зокрема, Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини й Монако. Крім того, будуть присутніми всі три президенти ЄС – Урсула фон дер Ляєн, Роберта Метсола та Шарль Мішель.

Але повністю списувати Байдена з рахунків не варто. Одне з джерел повідомило, що "можливо, все ще тривають певні зусилля, щоб переконати його приїхати на коронацію". Інше ж джерело зауважило, що план відмови американського лідера "не остаточний" і він залишається "технічно в грі". Ту ж думку висловив один з високопоставлених американських чиновників. Він наголосив, що наразі не ухвалено жодних остаточних рішень.

Це не вперше в історії коронації

Якщо Байдена таки не буде на церемонії, то це не вперше в історії. Уже був прецедент на коронації Єлизавети ІІ. На ній не було тодішнього президента США Дуайта Ейзенхауера.

Тоді він також відправляв делегацію. До неї входили Джордж Маршалл, начальник штабу армії США під час Другої світової війни, а також Ерл Воррен, губернатор Каліфорнії.

Що цікаво, Джо Байден планує майже тиждень провести в Ірландії. Власне, у цей час він міг би бути присутнім на церемонії. Як зазначають у виданні, такий крок, очікується, призведе до нової критики його позиції щодо Brexit. До слова, за походженням американський лідер – ірландець. І він дуже пишається своїм корінням.