Коронавірус у Львові та області: скільки нових хворих та пацієнтів у лікарнях

З початку пандемії коронавірус виявили у понад 137 тисяч жителів Львівщини. 8 липня лабораторії провели 841 ПЛР-тест. COVID-19 підтвердили у 39 людей, серед яких 29 львів'ян.

Станом на 9 липня у стаціонарах львівських лікарень перебувають 36 хворих. У 30 пацієнтів підтвердили коронавірус.

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Коронавірус виявили у 39 людей

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 137,66 тисячі людей. На жаль, 3664 пацієнти померли від ускладнень COVID-19. Проте 133,27 тисячі людей одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 67,01 тисячі людей. Понад 64,84 тисячі пацієнтів вже одужали, а 1795 хворих померли.

Лабораторні центри 8 липня провели 841 ПЛР-тест. Коронавірус виявили у 39 людей, серед яких 29 львів'ян.



На Львівщині на коронавірус захворіли понад 137 тисяч людей / Фото ЛМР

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Яка ситуація у лікарнях

В стаціонарах львівських медзакладів лікуються 36 хворих.

Усі пацієнти перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги.

30 людей – хворі на коронавірус, 6 – перебувають у реанімації, а 3 – підключені до апаратів ШВЛ.

8 липня до медзакладів потрапили 5 хворих, а виписали 4 пацієнтів.

Жидачівська та Пустомитівська ЦРЛ.

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики , на Львівщині є 4 медзаклади, у яких станом на 9 липня не лікуються пацієнти з COVID-19 – Сокальська, Перемишлянська,



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу