Коронавірус тут надовго, – у ВООЗ назвали умови закінчення пандемії

Пандемія COVID-19 у світі може завершитися, коли вакцинацією охоплять 70% світового населення. Також це може статися, коли кожна країна перестане реагувати на кризу окремо.

Про це заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге. За його словами, необхідно розробити ефективні й безпечні противірусні препарати для лікування інфікованих коронавірусом людей.

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"Вона (пандемія – 24 канал) закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії", – сказав Ганс Клюге.

Він додав: "Пандемія закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я.

COVID-19 може стати ендемічним

Глава Європейського регіонального бюро ВООЗ сказав, що пандемія може завершитися, коли "всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії". Водночас Ганс Клюге додав, що COVID-19 може стати ендемічним як грип.

"COVID-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавіруси, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в підсумку допоможе покласти край цій пандемії", – зауважив Клюге.

Заяви ВООЗ щодо COVID-19: останні новини

У ВООЗ заявили про докази того, що штам Омікрон розповсюджується швидше, ніж інші варіанти COVID-19.

У Всесвітній організації охорони здоров'я наголосили, що 2022 має стати роком закінчення пандемії. Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав світ об'єднатися для зупинення поширення коронавірусу.

Через поширення штаму Омікрон ВООЗ закликала скасувати плани на зимові канікули для захисту громадського здоров'я.