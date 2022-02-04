Понад 43 тисячі хворих на COVID-19 в Україні – це рекорд від початку пандемії

Станом на 4 лютого добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 43 778. Це найвищі показники з початку пандемії.

Добова статика коронавірусу в Україні

Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.

Увага Як уберегти сім'ю, якщо захворіли на коронавірус

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 174 пацієнти. Натомість видужали – 9 497 людей.

Коронавірус в областях: показники за добу

Київ – 2869;

Вінницька область – 1356;

Волинська область – 1034;

Дніпропетровська область – 2115;

Донецька область – 1799;

Житомирська область – 3310;

Закарпатська область – 882;

Запорізька область – 1060;

Івано-Франківська область – 1959;

Київська область – 1551;

Кіровоградська область – 331;

Луганська область – 805;

Львівська область – 3791 ;

; Миколаївська область – 921;

Одеська область – 4136;

Полтавська область – 1202;

Рівненська область – 2521;

Сумська область – 2073;

Тернопільська область – 1664;

Харківська область – 1789;

Херсонська область – 1058;

Хмельницька область – 2081;

Черкаська область – 1166;

Чернівецька область – 994;

Чернігівська область – 1311.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестуванням

За добу лабораторії провели 174 221 тест на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 96 361, ІФА – 7229 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 70631.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 213 675 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 660 351 особа.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 100 983 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал