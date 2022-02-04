Понад 43 тисячі хворих на COVID-19 в Україні – це рекорд від початку пандемії
Джерело:МОЗ
Станом на 4 лютого добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 43 778. Це найвищі показники з початку пандемії.
Добова статика коронавірусу в Україні
Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.
Увага Як уберегти сім'ю, якщо захворіли на коронавірус
Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 174 пацієнти. Натомість видужали – 9 497 людей.
Коронавірус в областях: показники за добу
- Київ – 2869;
- Вінницька область – 1356;
- Волинська область – 1034;
- Дніпропетровська область – 2115;
- Донецька область – 1799;
- Житомирська область – 3310;
- Закарпатська область – 882;
- Запорізька область – 1060;
- Івано-Франківська область – 1959;
- Київська область – 1551;
- Кіровоградська область – 331;
- Луганська область – 805;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 921;
- Одеська область – 4136;
- Полтавська область – 1202;
- Рівненська область – 2521;
- Сумська область – 2073;
- Тернопільська область – 1664;
- Харківська область – 1789;
- Херсонська область – 1058;
- Хмельницька область – 2081;
- Черкаська область – 1166;
- Чернівецька область – 994;
- Чернігівська область – 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестуванням
За добу лабораторії провели 174 221 тест на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 96 361, ІФА – 7229 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 70631.
Загальна статистика коронавірусу в Україні
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 213 675 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 660 351 особа.
На жаль, жертвами коронавірусу стали 100 983 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал