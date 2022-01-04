За добу в Україні понад 1700 людей інфікувались коронавірусом, 135 – померли

4 січня 2022 , 08:14
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Джерело:

МОЗ

Станом на 4 січня, впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 1 746 людей, зокрема 87 дітей та 21 медпрацівник.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 970 пацієнтів з ускладненим перебігом коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 135 пацієнтів.  

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Кількість тестувань

За добу лабораторії провели всього 25 762 тести на коронавірус:

  • методом ПЛР – 11 633;
  • методом ІФА – 1 340;
  • експрес-тести на антиген до SARS-CoV-2 – 12 789.

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