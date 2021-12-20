Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 2,5 тисяч хворих

За минулу добу, 19 грудня, в Україні зафіксували 2 536 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 250 дітей та 26 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 241 людей з встановленим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, хвороба забрала життя ще 157 українців. Натомість одужали 6 690 пацієнтів.

До теми Омікрон уже в Україні: що треба знати про симптоми та перебіг захворювання

Охоплення тестування в країні:

Вчора в Україні провели лише 26 912 тестувань на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 10 987,

методом ІФА – 1 690,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 235.

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