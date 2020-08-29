Народний депутат від "Слуги народу" Степан Чернявський захворів на COVID-19. Політика госпіталізували з правобічною пневмонією.

Чернявський інфікувався COVID-19: що відомо

Про те, що заразився коронавірусом, Чернявський повідомив у фейсбуці. Нардеп розповів, що вже 11-й день перебуває на лікуванні в Одеському обласному консультативно-діагностичному центрі. Його одесити більше знають як Лікарню водників. Де та коли відбулося зараження коронавірусом – він не уточнив.

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Хочу розказати про симптоми, що були в мене. Почувався як за звичайного ГРВІ: слабкість, ломота, ввечері була маленька температура в 37 градусів,

– зазначив політик.

За його словами, коли відчув такі симптоми, одразу ж зробив тест, і той виявився позитивним. Крім того, лікар порекомендував йому зробити комп’ютерну томографію грудної клітини, і результат показав правосторонню пневмонію.

"Тобто, як розумієте, за два дні хвороба опускається в легені. Тому не можна втрачати жодної хвилини та за перших симптомів слід звертатися до лікаря та робити тести. Тому що за оперативного діагностування цю хворобу легко лікувати. 10 днів колють антибіотики, і Ви одужуєте", – зазначив парламентар.

Він додав, не слід все відкладати, оскільки правостороння пневмонія зрештою може опуститися на двосторонню. І стає важко цю хворобу лікувати.

Також Чернявський порекомендував українцям дотримуватися всіх правил безпеки: антисептики, маски, часте миття рук тощо.

"Уважно стежте за своїм здоров'ям і здоров'ям близьких людей. Всім бажаю здоров’я, всім бажаю 36,6. Не хворійте!" – підсумував "слуга народу".

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Дивіться відеозвернення Чернявського щодо інфікування COVID-19

Коронавірус у Верховній Раді: основне

Станом на 25 серпня у Верховній Раді на коронавірус хворіли два народні депутати. Це підвердив і спікер парламенту Дмитро Разумков.

Мовиться про:

лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко (політикиня перебуває у важкому стані);

нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука (парламентар мав "більш-менш нормальне самопочуття").

У кого з нардепів раніше підтверджували коронавірус

Початок карантину

Сергій Шахов ("Довіра")

Віталій Борт (ОПЗЖ)

Володимир Ватрас ("Слуга народу")

Руслан Горбенко ("Слуга народу")

Ігор Кисельов (ОПЗЖ)

Олександр Лукашев (ОПЗЖ)

Сергій Рудик (позафракційний)

Ганна Скороход (позафракційна)

Травень

Олег Мейдич ("Батьківщина")

Валерій Божик ("Слуга народу"

Юрій Арістов ("Слуга народу")

Червень

Максим Перебийніс "Слуга народу"

Липень

Данило Гетманцев "Слуга народу"

У травні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі про це повідомляли.