На коронавірус захворів ще один "слуга народу": до лікарні потрапив нардеп Чернявський
Народний депутат від "Слуги народу" Степан Чернявський захворів на COVID-19. Політика госпіталізували з правобічною пневмонією.
Чернявський інфікувався COVID-19: що відомо
Про те, що заразився коронавірусом, Чернявський повідомив у фейсбуці. Нардеп розповів, що вже 11-й день перебуває на лікуванні в Одеському обласному консультативно-діагностичному центрі. Його одесити більше знають як Лікарню водників. Де та коли відбулося зараження коронавірусом – він не уточнив.
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Хочу розказати про симптоми, що були в мене. Почувався як за звичайного ГРВІ: слабкість, ломота, ввечері була маленька температура в 37 градусів,
– зазначив політик.
За його словами, коли відчув такі симптоми, одразу ж зробив тест, і той виявився позитивним. Крім того, лікар порекомендував йому зробити комп’ютерну томографію грудної клітини, і результат показав правосторонню пневмонію.
"Тобто, як розумієте, за два дні хвороба опускається в легені. Тому не можна втрачати жодної хвилини та за перших симптомів слід звертатися до лікаря та робити тести. Тому що за оперативного діагностування цю хворобу легко лікувати. 10 днів колють антибіотики, і Ви одужуєте", – зазначив парламентар.
Він додав, не слід все відкладати, оскільки правостороння пневмонія зрештою може опуститися на двосторонню. І стає важко цю хворобу лікувати.
Також Чернявський порекомендував українцям дотримуватися всіх правил безпеки: антисептики, маски, часте миття рук тощо.
"Уважно стежте за своїм здоров'ям і здоров'ям близьких людей. Всім бажаю здоров’я, всім бажаю 36,6. Не хворійте!" – підсумував "слуга народу".
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Дивіться відеозвернення Чернявського щодо інфікування COVID-19
Коронавірус у Верховній Раді: основне
Станом на 25 серпня у Верховній Раді на коронавірус хворіли два народні депутати. Це підвердив і спікер парламенту Дмитро Разумков.
Мовиться про:
- лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко (політикиня перебуває у важкому стані);
- нардепа від "Слуги народу" Романа Грищука (парламентар мав "більш-менш нормальне самопочуття").
У кого з нардепів раніше підтверджували коронавірус
Початок карантину
- Сергій Шахов ("Довіра")
- Віталій Борт (ОПЗЖ)
- Володимир Ватрас ("Слуга народу")
- Руслан Горбенко ("Слуга народу")
- Ігор Кисельов (ОПЗЖ)
- Олександр Лукашев (ОПЗЖ)
- Сергій Рудик (позафракційний)
- Ганна Скороход (позафракційна)
Травень
- Олег Мейдич ("Батьківщина")
- Валерій Божик ("Слуга народу"
- Юрій Арістов ("Слуга народу")
Червень
- Максим Перебийніс "Слуга народу"
Липень
- Данило Гетманцев "Слуга народу"
У травні спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що загалом із початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли від 10 до 15 депутатів. За його словами, ця цифра є неточною, оскільки не всі про це повідомляли.