18:13
20 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Коронавірус у Маріуполі: як почувається хворий

      -
      Стан хворого у Маріуполі / unsplash.com

      Наразі мешканець Маріуполя, який нещодавно захворів на коронавірус, почувається нормально. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

      Крім того, за останню добу у Донецькій області не зафіксовано нових випадків зараження Covid-19. Про це повідомив заступник начальника департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко, мовиться на сайті Донецької ОДА.

      Зверніть увагу Випадок – нескладний, – заступниця мера Маріуполя розповіла про стан хворого на коронавірус

      Загалом епідеміологічна ситуація в регіоні залишається контрольованою. Також в ОДА закликали людей дотримуватися карантинних заходів і висловив подяку жителям Мар'їнського району, які повернулися з відпочинку за кордоном і відразу звернулися до лікарів.

      Жителі Мар'їнського району вчинили дуже правильно – після повернення додому вони самоізолювалися і звернулися до сімейних лікарів, які перевірили їх стан. На щастя, у них не виявлено захворювання Covid-19,
      – зазначив Педенко.

      Щодо маріупольця, у якого виявили коронавірус, наразі він перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги у спеціалізованому боксі та під постійним наглядом лікарів. Сім'я пацієнта ізольована і також перебуває під наглядом. 

      Коронавірус в Україні: головне

      Станом на ранок 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні. 

      • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
      • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
      • Київ – 3 випадки;
      • Київська область – 2 випадки;
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний).

      МОЗ заявляє: в Україні коронавірус Covid-19 почав передаватися безпосередньо в межах країни. На нього почали хворіти люди, які не виїжджали за кордон. Щонайменше 8 людей з 26 заразилися вже в Україні.

      В Україні розробили власну тест-систему для діагностики коронавірусу. Перша партія експрес-тестів вже надійшла до МОЗ і незабаром поступить в українські медзаклади.

      Що заборонено в Україні під час карантину
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Метро у Києві буде закритим до 17 квітня, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування Медицина Новини Маріуполя Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Інший бік карантину: три дні з життя Парижа
      Ірена Карпа
      сьогодні , 16:27 Як карають за порушення карантину у світі і в Україні: інфографіка
      Анна Запотоцька
      19 березня , 17:00 Ризик виникнення геморою залежить від вашої професії: хто в найбільшій групі ризику
      19 березня , 20:00 Вибуховий покерний онлайн-вікенд — понад 3 000 000 гривень призових
      13 березня , 12:50 Біокамін в квартирі: плюси, мінуси, проблеми при використанні та заміна біокаміна
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук