Коронавірус у Маріуполі: як почувається хворий

Наразі мешканець Маріуполя, який нещодавно захворів на коронавірус, почувається нормально. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Крім того, за останню добу у Донецькій області не зафіксовано нових випадків зараження Covid-19. Про це повідомив заступник начальника департаменту охорони здоров'я Олександр Педенко, мовиться на сайті Донецької ОДА.

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Загалом епідеміологічна ситуація в регіоні залишається контрольованою. Також в ОДА закликали людей дотримуватися карантинних заходів і висловив подяку жителям Мар'їнського району, які повернулися з відпочинку за кордоном і відразу звернулися до лікарів.

Жителі Мар'їнського району вчинили дуже правильно – після повернення додому вони самоізолювалися і звернулися до сімейних лікарів, які перевірили їх стан. На щастя, у них не виявлено захворювання Covid-19,

– зазначив Педенко.

Щодо маріупольця, у якого виявили коронавірус, наразі він перебуває у лікарні швидкої медичної допомоги у спеціалізованому боксі та під постійним наглядом лікарів. Сім'я пацієнта ізольована і також перебуває під наглядом.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на ранок 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків коронавірусу. Троє людей, на жаль, померли. Одного чоловіка виписали з лікарні.

Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київ – 3 випадки;

Київська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний).

МОЗ заявляє: в Україні коронавірус Covid-19 почав передаватися безпосередньо в межах країни. На нього почали хворіти люди, які не виїжджали за кордон. Щонайменше 8 людей з 26 заразилися вже в Україні.

В Україні розробили власну тест-систему для діагностики коронавірусу. Перша партія експрес-тестів вже надійшла до МОЗ і незабаром поступить в українські медзаклади.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу