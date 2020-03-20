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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Коронавирус в Мариуполе: как себя чувствует больной

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      Сейчас житель Мариуполя, который недавно заболел коронавирусом, чувствует себя нормально. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

      Кроме того, за последние сутки в Донецкой области не зафиксировано новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Александр Педенко, говорится на сайте Донецкой ОГА.

      Обратите внимание Случай – несложный, – заместитель мэра Мариуполя рассказала о состоянии больного коронавирусом

      В общем эпидемиологическая ситуация в регионе остается контролируемой. Также в ОГА призвали людей соблюдать карантинные мероприятия и выразил благодарность жителям Марьинского района, которые вернулись с отдыха за рубежом и сразу обратились к врачам.

      Жители Марьинского района поступили очень правильно – по возвращению домой они самоизолировались и обратились к семейным врачам, которые проверили их состояние. К счастью, у них не выявлено заболевания Covid-19
      – отметил Педенко.

      В отношении мариупольца, у которого обнаружили коронавирус, пока он находится в больнице скорой медицинской помощи в специализированном боксе и под постоянным наблюдением врачей. Семья пациента изолирована и также находится под наблюдением.

      Коронавирус в Украине: главное

      По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы.

      • Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)
      • Житомирская область – 2 случая (1 летальный)
      • Киев – 3 случая;
      • Киевская область – 2 случая;
      • Донецкая область – 1 случай;
      • Днепропетровская область – 2 случая;
      • Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный).

      Минздрав заявляет: в Украине коронавирус Covid-19 начал передаваться непосредственно внутри страны. На него начали болеть люди, которые не выезжали за границу. По меньшей мере 8 человек из 26 заразились уже в Украине.

      В Украине разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса. Первая партия экспресс-тестов уже поступила в Минздрав и вскоре поступит в украинские медучреждения.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Лечение Медицина Новости Мариуполя
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