Коронавирус в Мариуполе: как себя чувствует больной

Сейчас житель Мариуполя, который недавно заболел коронавирусом, чувствует себя нормально. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Кроме того, за последние сутки в Донецкой области не зафиксировано новых случаев заражения Covid-19. Об этом сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Александр Педенко, говорится на сайте Донецкой ОГА.

Обратите внимание Случай – несложный, – заместитель мэра Мариуполя рассказала о состоянии больного коронавирусом

В общем эпидемиологическая ситуация в регионе остается контролируемой. Также в ОГА призвали людей соблюдать карантинные мероприятия и выразил благодарность жителям Марьинского района, которые вернулись с отдыха за рубежом и сразу обратились к врачам.

Жители Марьинского района поступили очень правильно – по возвращению домой они самоизолировались и обратились к семейным врачам, которые проверили их состояние. К счастью, у них не выявлено заболевания Covid-19

– отметил Педенко.

В отношении мариупольца, у которого обнаружили коронавирус, пока он находится в больнице скорой медицинской помощи в специализированном боксе и под постоянным наблюдением врачей. Семья пациента изолирована и также находится под наблюдением.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на утро 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев коронавируса. Три человека, к сожалению, умерли. Одного мужчину выписали из больницы.

Черновицкая область – 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Киев – 3 случая;

Киевская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Днепропетровская область – 2 случая;

Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный).

Минздрав заявляет: в Украине коронавирус Covid-19 начал передаваться непосредственно внутри страны. На него начали болеть люди, которые не выезжали за границу. По меньшей мере 8 человек из 26 заразились уже в Украине.

В Украине разработали собственную тест-систему для диагностики коронавируса. Первая партия экспресс-тестов уже поступила в Минздрав и вскоре поступит в украинские медучреждения.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала