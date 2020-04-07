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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус в Україні: чому не можна вірити цифрам?

      -
      Що насправді говорять цифри про коронавірус в Україні / МОЗ

      Якщо узагальнити, зараз циркулюють три трактування того, що відбувається.

      Сьогодні майже на всіх інформаційних ресурсах України можна зустріти аналітику та прогнози стосовно розвитку коронавірусу в нашій країні. І думки кардинально протилежні, хоча базуються на одній і тій самій статистиці та даних.

      Подібна ситуація не нова для суспільства, науки та досліджень. Часто саме цифри є джерелом ілюзії розуміння та помилкових прогнозів. Про це багато писали нобелівські лауреати Деніел Канеман і Річард Талер та інші дослідники, які працюють з великими даними та статистикою. Спробуємо розібратись, що насправді говорять цифри про коронавірус в Україні.

      Читайте також: Все жорсткіший карантин не врятує українців від коронавірус: як має діяти уряд

      Якщо узагальнити, зараз циркулюють три трактування того, що відбувається – все погано, все нормально або все краще, ніж могло би бути.

      Відповідно є і три версії розвитку події – посилити карантин, залишити все як є, послабити карантин. Маючи перед очима офіційну статистику можливо легко аргументувати будь-яку позицію, запропонувати будь-який з цих сценаріїв, майже із однаковою вірогідністю виявитись правим або помилитись. Справа тут у законі «малих чисел»: вірогідність помилки у роботі з невеликими об'ємами даних або малою вибіркою є занадто високою. Тобто, для оцінки ефективності дій необхідно більше кількісної інформації. І для будь-яких висновків про ефективність необхідна більша кількість статистичної інформації.

      Наразі, в Україні проведено біля 6000 тестів на коронавірус, що є дуже малим числом по відношенню до населення України і по відношенню до аналогічних показників інших країн світу.

      Така кількість тестів створює викривленість вибірки і не дає зрозуміти, чи були адміністративні дії з протидії розповсюдження вірусу вдалими або ні. Такої кількості просто недостатньо для якісних рішень.

      Також наш мозок (за своєю природою) шукає причино-наслідкові зв'язки там, де вони слабкі або їх зовсім немає, і ми намагаємося трактувати наявні результати навіть знаючи, що помиляємося. Звичайно, досвід інших країн говорить, що обмеження соціальних контактів, забезпечення безпеки роботи лікарів та закупівля додаткового обладнання є доцільним і допомагає не завантажити всі лікарні одночасно. Але без масового тестування та статистичної інформації оцінювати реальність і робити прогнози майже неможливо: вони будуть інтуїтивними та з великою вірогідністю помилкові.

      Зверніть увагу: Посилення карантину: чому влада йде на демонстративні, але недієві кроки?

      Крім того, тестування дає змогу локалізувати розповсюдження вірусу. І це ще одна причина для проведення масового тестування. Саме велика кількість проведених тестів надасть необхідну інформацію і розуміння, коли продовжувати або відміняти карантин.

      Автор: Євген Попов
      Джерело: НВ

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Публікації Новини політики
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