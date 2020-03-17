Коронавірус: як люди поводяться під час пандемії

Ділюсь цікавими спостереженнями за людьми під час епідемії:

1. Чим ближче у фізичному розумінні до людини загроза, тим більший страх. Десь зникли моральні авторитети, які дивувались санжарцям, і тепер все частіше зустрічаються звернення до земляків, аби вони не поспішали повертатись до України.

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2. Італійці ж помітили в себе інше цікаве явище. У вашому оточенні скоріше за все не буде людей, хворих на легку і середню форму тяжкості коронавірусу, бо вони просто ніколи нікому про це не скажуть. Репутація цієї хвороби така, що люди бояться зізнаватись у зараженні… за невеликим виключенням серед публічних людей і тих, хто живе у маленьких населених пунктах – де всі все про кожного знають.