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      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-кримінолог, голова Центру правових та кримінологічних досліджень

      Коронавірус: як люди поводяться під час пандемії

      -
      Як змінюються люди під час пандемії / Mark Schiefelbein / AP / DPA

      Ділюсь цікавими спостереженнями за людьми під час епідемії:

      1. Чим ближче у фізичному розумінні до людини загроза, тим більший страх. Десь зникли моральні авторитети, які дивувались санжарцям, і тепер все частіше зустрічаються звернення до земляків, аби вони не поспішали повертатись до України.

      Важливо! Карантин під час пандемії Covid-2019: все, що мусите знати

      2. Італійці ж помітили в себе інше цікаве явище. У вашому оточенні скоріше за все не буде людей, хворих на легку і середню форму тяжкості коронавірусу, бо вони просто ніколи нікому про це не скажуть. Репутація цієї хвороби така, що люди бояться зізнаватись у зараженні… за невеликим виключенням серед публічних людей і тих, хто живе у маленьких населених пунктах – де всі все про кожного знають.

      3. Необізнаним суспільством легко керувати. Обізнаним воно ніколи не було і не буде.

      4. Вміння китайців виконувати розпорядження влади та дисциплінованість – показали, як це може зберегти майже півторамільярдну країну. Цієї риси немає у європейців, але з іншого боку, їм допомогла прозорість та відкритість діяльності державних установ, тому їхнє суспільство знає реальну ситуацію з кількістю хворих і померлих, а це стимулює владу діяти.

      Зверніть увагу! Зеленський та олігархи: про що говорили на Банковій

      В Україні немає ні першого, ні другого. В нас більшість людей необізнані та ще й без жодного інстинкту самозбереження – їм плювати на карантин, бо вони самі собі лікарі та експерти з усіх питань.

      У нас немає прозорості у діяльності закладів охорони здоров'я та методики проведення обстежень всіх, хто зараз помирає від пневмонії і хто на неї хворий, тому реальну ситуацію ми не знаємо. Не здивуюсь, якщо її і влада не знає. А отже, заходи вживаються з огляду на некоректну інформацію, яка далека від реальності.

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Анна Маляр
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Публікації
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