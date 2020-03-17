12:00
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      БЛОГ Анна Маляр
      Юрист-криминолог, председатель Центра правовых и криминологических исследований

      Коронавирус: как люди ведут себя во время пандемии

      -
      Как меняются люди во время пандемии / Mark Schiefelbein / AP / DPA

      Делюсь интересными наблюдениями за людьми во время эпидемии:

      1. Чим ближче у фізичному розумінні до людини загроза, тим більший страх. Десь зникли моральні авторитети, які дивувались санжарцям, і тепер все частіше зустрічаються звернення до земляків, аби вони не поспішали повертатись до України.

      Важливо! Карантин під час пандемії Covid-2019: все, що мусите знати

      2. Італійці ж помітили в себе інше цікаве явище. У вашому оточенні скоріше за все не буде людей, хворих на легку і середню форму тяжкості коронавірусу, бо вони просто ніколи нікому про це не скажуть. Репутація цієї хвороби така, що люди бояться зізнаватись у зараженні… за невеликим виключенням серед публічних людей і тих, хто живе у маленьких населених пунктах – де всі все про кожного знають.

      3. Необізнаним суспільством легко керувати. Обізнаним воно ніколи не було і не буде.

      4. Вміння китайців виконувати розпорядження влади та дисциплінованість – показали, як це може зберегти майже півторамільярдну країну. Цієї риси немає у європейців, але з іншого боку, їм допомогла прозорість та відкритість діяльності державних установ, тому їхнє суспільство знає реальну ситуацію з кількістю хворих і померлих, а це стимулює владу діяти.

      Зверніть увагу! Зеленський та олігархи: про що говорили на Банковій

      В Україні немає ні першого, ні другого. В нас більшість людей необізнані та ще й без жодного інстинкту самозбереження – їм плювати на карантин, бо вони самі собі лікарі та експерти з усіх питань.

      У нас немає прозорості у діяльності закладів охорони здоров'я та методики проведення обстежень всіх, хто зараз помирає від пневмонії і хто на неї хворий, тому реальну ситуацію ми не знаємо. Не здивуюсь, якщо її і влада не знає. А отже, заходи вживаються з огляду на некоректну інформацію, яка далека від реальності.

      За умышленное заражение коронавирусом в Украине грозит 8 лет тюрьмы
      сегодня
      Автор: Анна Маляр
      Теги: Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Публикации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Коронавирус: как люди ведут себя во время пандемии
      Анна Маляр
      сегодня , 10:36 Ирина Венедиктова стала генпрокурором: что о ней известно
      Вероніка Климська
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 10:21 Зеленский и олигархи: о чем говорили на Банковой
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук