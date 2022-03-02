У Коростені окупанти завдали удару по телевежі: є загиблі і поранені
2 березня 2022 , 16:14Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Російські військові відкрили вогонь по Коростені Житомирської області. Удар противник завдав з повітря.
Обстріли трапилися близько 15 години. Про це повідомила заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська.
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Ворожий удар влучив в один з блокпостів, а також зруйнував телевежу "Коростень медіа". Телетрансляція у місті припинилася.
Ми на зв'язку з головним лікарем Коростенської лікарні. Він повідомив, що четверо померло,
– розповіла Чижевська.
За її словами, зараз медики борються за життя ще 5 постраждалих.
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