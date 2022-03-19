У Коростені вже загинуло 6 людей, жертв могло бути більше – 4 фугасні авіабомби не розірвалися

У місті Коростень на Житомирщині унаслідок російських атак загинули 6 людей. Однак кількість жертв могла бути більшою. Ситуацію врятувало те, що 4 скинуті фугасні бомби не розірвалися.

Російські орки скинули фугасні бомби на житлові райони Коростеня. На щастя, вони не розірвалися.

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Вибухотехніки та рятувальники вивезли снаряди, які не розірвалися. Зокрема їх виявили біля школи та лікарні.

Щонайменше 4 фугасні авіабомби, що впали на місто з російських літаків, не розірвались. Деякі з них вивезли з житлового мікрорайону біля лікарні та школи,

– заявив голова ОВА Віталій Бунечко.



Наслідок ворожих атак у Коростені / Фото з телеграму Віталія Бунечка

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