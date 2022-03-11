З Коростеня евакуювали близько 70 відсотків людей

Близько 70 відсотків людей евакуювали з Коростеня на Житомирщині. Мер міста каже, що це – добре для безпеки, але в Коростені тепер бракує фахівців.

З Коростеня продовжують вивозити дітей та жінок. Про це міський голова Москаленко розповів 10 березня.

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Це добре для безпеки людей, але ми вже відчуваємо нестачу фахівців. Наприклад, фахівців комунальних служб та тих, хто забезпечує життя в місті – тепло, воду, електроенергію, випікання хліба, медицину,

– сказав Володимир Москаленко.

За добу 10 березня з міста евакуювали до Львова близько 400 людей. Серед них – жителі Малина та Овруча.

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