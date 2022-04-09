Корпорація Shell продовжує купувати російські енергоресурси, прикриваючись схемою, – Bloomberg

Найбільша нафтова компанія Європи Shell заявила, що відмовляється від російської нафти. Однак розслідувачі виявили схему, яка вказує, що "відмова" від російського газу є формальною.

Відповідну заяву оприлюднили розслідувачі 8 квітня. Зокрема вони показали цинічну схему Кремля.

Зауважте Байден підписав закони про санкції щодо російської нафти та про обмеження торгівлі з Росією

Корпорація Shell далі купує нафту з Росії

Компанія продавала барелі, у яких 49,99% нафти надходили з Росії, а 50,01% – з іншого місця. Так нафтовий вантаж технічно не має російського походження,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема Shell внесла поправки до положень, умов контрактів, щоб дозволити змішання з Росією.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які нафтові компанії та трейдери сировинних товарів використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв до Європи і водночас задовольняють громадську думку, яка потребує припинення військової машини Володимира Путіна", – мовиться у повідомленні.

Дивіться також – Shell таки відмовляється від російської нафти та газу: відео