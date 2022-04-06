Корупціонерів, які захищають Україну, можуть виключити з Реєстру про корупцію

НАЗК наголошує, що на сьогодні неприпустимо, щоб репутація українських захисників була затьмарена фактом перебування в Реєстрі корупціонерів. Тому їх можуть виключити з нього, якщо вони перебувають у складі ЗСУ, ТРО, ДСНС або інших органів.

НАЗК вже видало відповідний наказ, а Міністерство юстиції його затвердив. Ознайомитися з наказом можна за посиланням.

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У НАЗК наголосили, що більшість записів у Реєстрі корупціонерів стосуються дрібних порушень. Наприклад, прострочення дедлайну для подання декларації тощо.

Проте подібний запис може значно впливати на репутацію особи. Відтак, громадяни України, які захищають нашу державу у війні з окупантом, мають можливість подати до НАЗК заяву про вилучення відомостей стосовно себе з Реєстру корупціонерів,

– заявили в НАЗК.

Але кожна заява буде розглянута індивідуально. Тому той, хто розграбовував Україну, а зараз лише робить вигляд, що захищає Батьківщину, не зможе так легко "відбілити свою репутацію".

Як подати заяву про виключення з Реєстру корупціонерів? Для подання заяви потрібно:

Підготувати відповідні документи (заяву за формою, затвердженою у додатку до Наказу, копію паспорта, копію документа, що засвідчує участь у захисті країни, та згоду на обробку персональних даних).

Надіслати зазначені документи на адресу НАЗК – Україна, місто Київ, бульвар Дружби Народів, 28, 01103.

Після того, як інформацію буде підтверджено, дані будуть вилучені з Реєстру корупціонерів протягом 5 робочих днів.

До слова, раніше НАЗК сформувало для Служби безпеки України базу даних з 245 осіб, які можуть бути зрадниками України. У відомстві просять розширити список.

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